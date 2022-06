Calcio, Ceriale. Gli Under 16 a mister Andrea Savona, sarà coadiuvato da Antonio Luchina

Confermate le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi: la panchina degli Allievi Under 16 è stata affidata a Mister Andrea Savona.

Andrea, fresco di qualifica Uefa C, nel suo curriculum vanta esperienze di successo con le nostre leve avendo ottenuto grandi vittorie e percorsi positivi sia con i 2003 e 2006. Dalla prossima stagione continuerà il percorso di crescita della leva 2007 reduce da un campionato altamente positivo insieme ad Armando Minutoli.

Ad affiancare Savona in questa esperienza ci sarà ancora una volta Antonio Luchina con il quale si forma un duo ormai collaudato da anni. Anche Antonio Luchina è un tecnico qualificato Uefa B (festeggia i 20 anni in questa stagione), a garanzia del fatto che la volontà è di offrire ai nostri tesserati alta professionalità in tutti gli ambiti societari.

Per chi volesse avvicinarsi al gruppo degli Allievi Under 16, il primo Open Day si svolgerà l’11 Luglio dalle 18.30 alle 20.00 al Merlo. L’evento è ovviamente gratuito e aperto a tutti gli interessati.

La società augura un buon lavoro ai due tecnici per questa nuova esperienza.