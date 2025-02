Calcio, Andora. L'obiettivo di Simone Colavito dopo il successo con l'Oneglia: "Vincere e ancora vincere"

E' stato Simone Colavito a intervenire a fine partita per i canali ufficiali dell'Andora. Il giocatore biancoblu ha ribadito l'importanza della vittoria in casa dell'Oneglia, sottolineando la necessità di continuare su questa strada per riuscire a rientrare in corsa per un posto nei prossimi playoff.

"È stata una vittoria difficile, conquistata su un campo ostico. Sapevamo che l’Oneglia è una squadra tosta, soprattutto in casa loro, ma siamo stati bravi a imporre il nostro gioco fin dall’inizio. Abbiamo fatto un grande primo tempo, li abbiamo attaccati alti e creato diverse occasioni. Due gol sono stati realizzati, ma avremmo potuto concretizzare di più.

Va bene così, l'importante era portare a casa questi tre punti fondamentali per noi.

Le prospettive? Solo vincere, vincere e vincere. Affronteremo ogni gara con lo stesso spirito, con l’obiettivo di ottenere sempre i tre punti, indipendentemente dall’avversario."