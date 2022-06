Calcio. Il Torino del presidente Masu vince lo Spoturnito contro Genoa e Sampdoria: "Vogliamo replicare l'evento a Sanremo"

E' stata una serata dove l'affetto per i vecchi amici e la voglia di ritrovare quel pizzico di sana competitività hanno fatto da collante in occasione dell'inaugurazione del campo a 7 del Parco Monticello, ieri a Spotorno .

In campo, anche il presidente della Sanremese , Alessandro Masu , vincitore insieme ai propri compagni del Torino sulle vecchie glorie di Genoa e Sampdoria .

"E' stata davvero una serata divertente, dove tutti abbiamo avuto la possibilità di rivedere tanti amici ed ex compagni del Settore Giovanile.

Auspico ci sia la possibilità di ripetere un evento simile anche a Sanremo a fine agosto, in tandem con il nostro Settore Giovanile: per i ragazzi vedere ex giocatori di Serie A e della Nazionale da vicino rappresenterebbe un fortissimo stimolo, oltre a un grande esempio".