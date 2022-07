Calcio, Savona. Presto una nuova assemblea straordinaria: "La società non deflette dagli ambiziosi programmi di inizio stagione"

Bocche chiuse e spazio come sempre ai comunicati. La strategia del Savona resta la medesima anche dopo l'assemblea straordinaria di ieri sera.

Stamattina, poco dopo le 8, la società biancoblu ha voluto ribadire la propria intenzione di mantenere alti i propri obiettivi, confermando al contempo la convocazione di una nuova assemblea per l'elezione delle nuove cariche sociali, dopo le dimissioni di Leonardo Mordeglia:

lI Savona 1907 FBc rende noto che, al termine della riunione del Direttivo, è stato deliberato di prendere atto delle dimissioni di Leonardo Mordeglia, ma non di meno di perseverare, con ancor maggiore convinzione, a dare vita alla continuità societaria, con il chiaro intento di non deflettere dagli ambiziosi programmi con i quali si e' avviata la nuova stagione. Per meglio definire i programmi, sarà a breve convocata un'assemblea straordinaria, volta ad eleggere le nuove cariche sociali.