Il Panathlon Club “Carlo Zanelli” Savona ha premiato la karateka Vittoria Galati e la sincronetta Domiziana Cavanna

Ai Bagni Arci il Panathlon Club di Savona “ Carlo Zanelli”, associazione benemerita del Coni, ha voluto chiudere il periodo prima delle vacanze estive con la premiazione della giovanissima atleta Vittoria Galati con una targa conferita dal Governatorato dell’Area IV di Rapallo. Classe 2010 ha conseguito nel karate nel 2022 la medaglia d’argento al campionato italiano FIJLKAM categoria esordienti 40kg , la medaglia d’oro al campionato nazionale Libertas 2022 sempre categoria 40 kg e la medaglia d’oro nel campionato nazionale Libertas 2021 sempre categoria esordienti 40 kg. Il Panathlon Club Savona “ Carlo Zanelli”, ha voluto consegnare alla giovanissima atleta oltre al distintivo anche un diploma per i numerosi successi ottenuti. Inoltre il Club di Savona ha voluto conferire un riconoscimento alla pluri premiata Domiziana Cavanna per le recenti medaglie ottenute ( un argento e due bronzi), vinte ai campionati del mondo di nuoto sincronizzato in Ungheria a giugno 2022, presente alla premiazione assessore Rossello che insieme al Presidente del Panathlon di Savona, Enrico Rebagliati hanno ribadito la necessità di aumentare la promozione sportiva e culturale dello sport, perché Savona è una Città che negli anni ha collezionato numerosi successi dettati dalle vittorie dei nostri atleti, presente alla Cerimonia il Direttore della Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria Generale Giuseppe Zito.