Calciomercato, Ospedaletti: Samir Belati passa tra i pro, è stato tesserato dalla Virtus Entella

Prima avventura nel mondo del calcio professionistico per la mezzala classe 2008 dell’Ospedaletti Samir Belati.

Nelle ultime ore è stato formalizzato il suo passaggio alla Virtus Entella, grande trampolino di lancio per un talento cresciuto a Ponente dopo aver mosso i primi passi nel mondo del calcio in Piemonte.

“Da quando avevo cinque anni ho iniziato a giocare a calcio nei campetti di paese e da subito ho capito che questo era lo sport che amavo - commenta Samir Belati - ho iniziato in Piemonte giocando nel Bra e anche se ero piccolo ho sempre sognato di portare avanti questo sport. Con il trasferimento della mia famiglia in Liguria ho avuto la fortuna di entrare nella Vallecrosia Academy, con la quale sono rimasto per circa due anni facendo buoni progressi. Seguendo il mister Marco Anzalone e i miei compagni di squadra ho iniziato a giocare nell’Ospedaletti, squadra con la quale ho avuto molte soddisfazioni oltre ad una crescita calcistica. Ho sempre combattuto sui campi per cercare di arrivare al mio obiettivo di poter un giorno far parte di una squadra professionistica. Quest’anno è stato indimenticabile, pieno di successi ottenuti con l’Ospedaletti che mi ha dato la possibilità di giocare nei campionati regionali, ma anche per essere stato convocato come unico ligure Under 14 dalla FIGC per partecipare al torneo dei centri federali. Per me è stata un’emozione unica e indimenticabile vestire la maglia azzurra della Nazionale e riuscire anche a vincere il torneo. Ora che ho 14 anni inizierò una nuova esperienza entrando a far parte di una grande squadra come la Virtus Entella che mi ha dato la possibilità di trasferirmi a Chiavari firmando con loro un contratto per i prossimi anni”.

“Questo mi rende orgoglioso ed entusiasta perché so che è un’opportunità unica - conclude il classe 2008 - sono consapevole che dovrò dare il massimo e impegnarmi a fondo per ottenere risultati che spero potranno portarmi sempre più avanti nello sport che amo. Un ringraziamento speciale va al mio mister che ha sempre creduto in me, all’Ospedaletti, alla Vallecrosia Academy e al Bra. Ringrazio anche mio papà e mia mamma che insieme a tutta la mia famiglia mi hanno sempre supportato e aiutato a rincorrere il mio grande sogno”.

“Il trasferimento di Samir Belati alla Virtus Entella è un nuovo fiore all’occhiello per il settore giovanile dell’Ospedaletti e per tutto lo staff tecnico che vede così riconosciuto il grande lavoro svolto per la crescita dei calciatori del futuro - commentano dalla società orange - a Samir va il più sentito in bocca al lupo per il proprio futuro nel mondo del calcio”.