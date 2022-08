Calcio. Il Ceriale verso la vittoria a tavolino. Il dg del Legino ammette: "Diarra era squalificato, mi assumo la responsabilità di quanto accaduto"

Le voci sono iniziate a circolare già pochi minuti dopo il triplice fischio finale.

Il Ceriale, nonostante la sconfitta sul campo del Legino per 3-1, ha in pugno i primi tre punti stagionali a causa della presenza in campo di Lamine Diarra, schierato dai verdeblu nonostante il regime di squalifica.

Il giocatore ex Bragno era stato infatti squalificato nell'ultima partita disputata di Coppa della passata stagione, come conferma il direttore generale del Legino Matteo Marenco:

"E' vero, Diarra non avrebbe potuto disputare la partita e mi assumo personalmente la responsabilità di quanto accaduto. Faremo di tutto per migliorare e alzare ulteriormente la soglia di attenzione.

Ci teniamo stretta la prestazione sul campo, davvero ben incoraggiante per il prosieguo della stagione. Il Ceriale a livello normativo ha tutte le ragioni per presentare ricorso, ma a parti invertite, proprio per quanto visto sul rettangolo verde, non me la sentirei di accaparrarmi tre punti grazie al solo fattore burocratico".