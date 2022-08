L'esito della partita è stato in bilico per appena un giro d'orologio: di fatto l'espulsione dopo pochi secondi di Carro Gainza ha chiuso ogni speranza di risultato per i padroni di casa.

Mister Mario Pisano ha però lodato l'atteggiamento avuto dai suoi fino al triplice fischio finale, momento in cui il risultato era fissato sul 6-1 per i biancocelesti.