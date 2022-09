Spotorno, partita ancora aperta per il futuro del "Siccardi". Fiorini: "Restituirlo alla città un nostro obiettivo"

Ebbene, qualche passo avanti potrebbe arrivare, in tal senso, in un futuro che è al momento non è facile stabilire con precisione quanto sia prossimo. Ma verso il quale la Giunta si sta comunque muovendo: " Dopo aver finanziato, e oramai praticamente finito, il campetto a sette del parco Monticello e la palestra, il prossimo obiettivo è costruire le condizioni per il recupero dello storico campo Siccardi " spiega il sindaco Mattia Fiorini.

"Ora che abbiamo unito un paese, Siccardi con le luci accese! " è l'appello lanciato sabato scorso su di un lungo striscione dai "Drunkerz", pronti a chiamare in causa anche l'Amministrazione comunale con cori, durante l'ennesima partita vissuta "in esilio" al Ruffinengo di Legino, dove i ragazzi del presidente Ravera disputano le proprie partite casalinghe dallo scorso campionato.

Lo afferma il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, che nel fine settimana appena trascorso è stato sollecitato, così come tutta l'Amministrazione comunale, dal tifo organizzato della Spotornese Calcio per riavere in paese, dopo una decina d'anni ormai di quasi totale abbandono, una casa dello sport più seguito dagli italiani.

"I giocatori, i tifosi e la dirigenza hanno dato prova di impegno e professionalità ed i risultati sono arrivati anche oltre le più rosee aspettative e ne siamo fieri - aggiunge il sindaco - Anche noi abbiamo onorato gli impegni presi a suo tempo e con lo stesso spirito e la stessa serietà lavoreremo per portare a termine il programma concordato all’inizio: il prossimo obiettivo è riconsegnare il Siccardi al calcio".

Nell'ottobre di due anni fa, infatti, era stato presentato un primo progetto per il recupero della struttura che non solo darebbe un campo di casa alla Spotornese ma anche una nuova dignità a un'area, quella della Serra, il cui aspetto risente inevitabilmente dello stato di degrado in cui versa l'impianto sportivo.

Da allora si è lavorato per affinarne i dettagli con la realizzazione del nuovo manto di gioco in erba sintetica e dalle dimensioni tali da renderlo omologabile fino all'Eccellenza, con tanto di spostamento delle torri faro rispetto alla posizione inizialmente prevista e la tracciatura per il solo calcio (non più anche per l'hockey su prato), il rifacimento di recinzioni, volumi di servizio (spogliatoi, infermeria, bagni, biglietteria, etc.) nonché l'adeguamento a tutte le diverse normative esistenti in tema di sicurezza e la piena accessibilità senza alcuna barriera. Il tutto per un valore complessivo dell'opera che si aggira sul milione e 200mila euro.

"La progettazione è pronta ed adeguata alle ultime necessità e stiamo lavorando sulla parte economica. La partita per il Siccardi la giochiamo insieme, Amministrazione società e tifosi. Tifate per noi" conclude Fiorini.