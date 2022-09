Il rendimento nella passata stagione di Gabriele Giacchino è stato talmente positivo che l'assenza di reti realizzate, pur giocando nel tridente offensivo del Casale, era passata quasi inosservata.

Nel derby di domenica contro il Derthona è però arrivata la prima marcatura in Serie D per il talento savonese classe 2003, pronto a ricandidarsi per un ruolo da protagonista nel nuovo girone A.