Tennis: Finale Ligure porta tre squadre alle finali scudetto junior

Si disputeranno il prossimo fine settimana le finali scudetto a squadre giovanili che chiudono come ogni anno la stagione agonistica junior 2022. Il Tennis Club Finale si appresta a vivere un ultimo weekend da grande protagonista essendo riuscito, con le splendide vittorie nelle finali di macro area, a qualificare ben tre formazioni per le prestigiose finali nazionali ad 8 squadre che inizieranno venerdì per terminare domenica.

Under 14 maschile. A Casale Monferrato erano di scena i ragazzi under 14, capitanati dal maestro Dionisio Poggi, Lorenzo Elia, Federico Pugliese e Gian Matteo Leoncini hanno superato la fase di macro area battendo in semifinale 2/0 la Nuova Casale Tennis ed imponendosi 2/1 in finale sul Tennis Club Genova. In finale alla sconfitta in singolare di Federico Pugliese 1/6 6/4 4/6 seguiva la vittoria in tre set di Lorenzo Elia 6/4 2/6 6/1. La coppia di Finale, già semifinalista quest’anno ai campionati italiani Under 14 di doppio, faceva valere il miglior affiatamento e si imponeva al doppio di spareggio 63 64.

Under 14 femminile. A Loano, la squadra Under 14 femminile del Tennis Club Finale, composta da Daniela Gramaticopolo, Victoria Gramaticopolo e Carola Pessina, ha invece superato in semifinale la cuneese tennis mentre in finale è arrivato un successo ancora contro il Tc Genova 2/0 dopo i singolari. In entrambe le giornate ad essere schierate in singolare sono state Daniela Gramaticopolo e Carola Pessina, che seguite dal maestro Lorenzo apostolico, Hanno chiuso la loro competizione imbattute. in finale vittoria di Daniela Gramaticopolo sulla genovese Elettra Beecroft 6/4 6/4 e di Carola Pessina 4/6 6/2 7/5 su Ginevra Giani.

Under 12 femminile. Senza neppure una sconfitta hanno dominato la macro area nord ovest anche le under 12 Viola Severi, Martina Grossi ed Asia Spotorno, che capitanate da Paolo Baglietto hanno eliminato con un secco 2/0 il Tennis Club Cantù in semifinale e l’Asti Tennis in finale.

Molto soddisfatto ovviamente Dionisio Poggi, direttore tecnico del circolo: "Avevamo già fatto molto bene ai campionati italiani individuali, ma a squadre ci confermiamo ancora più competitivi. Oltre a queste tre squadre avevamo qualificato alla fase di macro area anche le ragazze Under 16 e la formazione under 10, testimonianza di un lavoro sempre molto attento con tutte le categorie: ora ci godiamo l’ultimo weekend agonistico giovanile 2022 nel quale ci troveremo di fronte squadre veramente fortissime. Siamo sicuri che i nostri ragazzi onoreranno come sempre al massimo l’impegno".