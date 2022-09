Calcio. Savona, deserto il bando per il Bacigalupo. Il comune gela la società: "Non intendiamo avviare nessuna trattativa privata"

Nella giornata di ieri sono scaduti i termini per la partecipazione al bando per la gestione dello stadio Bacigalupo senza che siano pervenute offerte. "Il bando era la modalità per consentire alla città di riappropriarsi del suo stadio e dispiace che nessuno abbia colto questa opportunità. La mancata partecipazione è segno di una città in difficoltà, bloccata dall'incertezza dei tempi che stiamo attraversando, a partire dal timore per la variabile dei costi energetici che incideranno non poco sulla gestione di tutti gli impianti - commentano il sindaco Marco Russo e l'assessore allo Sport Francesco Rossello - Il fatto però che ci siano state società che hanno manifestato interesse alla procedura, anche se questo non si è poi tradotto in una vera e propria candidatura, è comunque un segnale positivo".

"La nostra linea non cambia. Nel medio termine il progetto mira a integrare il campus universitario in una moderna cittadella dello sport che sia autonoma dal punto di vista energetico, superando i vincoli del rio Molinero con modalità innovative. Non stiamo parlando del libro dei sogni, ma di un progetto concreto al quale l'amministrazione sta lavorando in stretta sinergia con il campus e con la preziosa collaborazione di Fondazione CIMA. E' un processo che cercheremo di accelerare, continuando nel contempo a lavorare alla ricerca di una soluzione transitoria che metta il Bacigalupo al servizio dello sport savonese".

"Cogliamo, infine, l'occasione per stigmatizzare con fermezza i frequenti interventi pubblici del gruppo dirigente che da poco più di un mese gestisce il Savona Fbc. Si è trattato di interventi avventati che dimostrano spregio verso le procedure amministrative regolate dalla legge e mancanza di rispetto verso le istituzioni cittadine, quindi verso la città e i savonesi", proseguono.