Calcio. Il Vado torna alla vittoria. Basta il rigore di Di Renzo per battere il Chieri

VADO - CHIERI 1-0 (42' Di Renzo rig.)

48' Didu guadagna ancora tempo. Entra Allogho per Lo Bosco

47' ci sono tre minuti per il giovane Mele, esce Capano

47' ecco la prima parata di Ascioti, il tiro al volo di Alvitrez è tecnicamente valido ma la traiettoria centrale non crea problemi al portiere

45' saranno cinque i minuti di recupero

40' ammonito Ascioti per perdita di tempo. Nessuna parata per il portiere del Vado fino ad ora, ma un cartellino giallo a sfavore. Curioso.

39' Didu richiama Capra in panchina, il tecnico rossoblu si copre con Codutti

37' Pecoraro per Avantaggiato, proseguono i cambi del Chieri

36' si gioca poco al Chittolina, ogni fallo è una protesta

34' clima rovente in campo, nel frattempo Sorrentino chiama il 3-4-3

32' ammonito Ciccone, fallo in ritardo su D'Iglio. Nel Chieri Libertazzi per Ciletta

29' ecco appunto Adusa, esce un esausto Di Renzo. Prova completa a 360 gradi dell'ex Varese

28' Alfiero non controlla in area un pallone invitante. Fase di predominio Chieri, ma Ascioti non ha di fatto ancora esibirsi in alcun intervento

27' c'è un po' di stanchezza nel Vado in questa fase, è probabile che non tardino i cambi di Didu

25' Tonnara in area di rigore. Chi spazza? Di Renzo. Ammonito pochi attimi più tardi

23' prova di grande sacrificio di Di Renzo e Capra, entrambi gli attaccanti a tratti peccano di lucidità, ma il loro lavoro senza palla a favore dei compagni è encomiabile

20' terzo cambio Chieri: lascia il campo Maini, al suo posto Calò

19' Palo di Lo Bosco! Sforbiciata alla "Parola" dell'attaccante rossoblu, il montante salva Virano! Irrompe Capano che centra il portiere biancazzurri

18' sforbiciata di Ciletto, interviene Castelletto di schiena a salvare la porta di Ascioti. Proteste del Chieri per un tocco di mano. Il centrocampista era comunque girato di spalle

16' Avantaggiato fa suo un rimpallo e punta verso l'area vadese, Ghigliotti è bravo a chiudere l'iniziativa del numero 7 avversario

15' ancora una sostituzione per Sorrentino, Bortoletti in campo, out Balan

12' Papagano per Bevilacqua, primo cambio Chieri

12' Lo Bosco a terra in area, Mazzer lascia correre.

11' Lo Bosco invita i compagni a giocare la palla con maggior serenità. Per ora prevalgono i tatticismi, pochissime le azioni da annotare sul taccuino.

10' giallo per Di Lernia dopo il fallo di Capano

2' la ripresa si apre con il mancino dal limite di Capano, l'ex Novara non trova l'incrocio dei pali per poco

1' si riprende, senza cambi

SECONDO TEMPO

46' si torna negli spogliatoi. Vado in vantaggio con il gol di Di Renzo

45' 1 minuto di recupero

45' manata di Alvitrez a Lo Bosco, nessun provvedimento per il capitano biancazzurro.

44' Continua a protestare Sorrentino

42' DI RENZO! BATTUTA CENTRALE E SPIAZZATO VIRANO! VADO IN VANTAGGIO!

41' Rigore per il Vado! Lo Bosco a terra trattenuto in area, incredula la panchina del Chieri

35' prima conclusione pericolosa del Chieri, è Di Lernia a cercare dalla distanza lo specchio di Ascioti. Il destro parte rapido, ma privo di mira

32' azione elaborata del Vado che porta Castelletto al tiro dal limite, alto.

29' Di Renzo e Capra cercano sempre di posizionarsi a turno tra Lo Bosco e Di Lernia. Il Chieri ha assenze pesanti in difesa, è probabile che Didu cerchi proprio di colpire centralmente.

27' De Bode in ritardo su Alfiero. Ammonito il difensore

25' giallo anche per mister Sorrentino

24' Castelletto riesce a trovare lo scarico per Spanu, cross immediato verso Lo Bosco svelto nel tentare il tocco sotto misura, Virano c'è.

21' ammonito Capra

18' Chieri in grossa difficoltà in questo avvio di gara in fase di impostazione, Ascioti fino ad ora inoperoso

17' Lo Bosco apparecchia per D'Iglio, mezzo esterno dal limite a cercare il palo lungo, Virano vede la palla oltrepassare il palo di una ventina di centimetri

12' Maini in ritardo su Spanu, solito sgroppata del terzino mancino rossoblu, ammonito il difensore del Chieri. Sulla battuta fallo in area, ripartono i piemontesi

10' dalla bandierina non si fa trovare impreparato il portiere ospite, Virano

9' Di Renzo si accentra e prova il mancino, murato in angolo

5' davvero atipico lo schieramento del Vado, una sorta di 4-3-3 con Capra e Di Renzo ai lati di Lo Bosco. Si aprono molto anche alle mezz'ali in fase di impostazione, Castelletto e Capano, a seconda delle situazioni con i piedi a ridosso della linea laterale.

2' la prima occasione è per il Vado. Lo Bosco spara alto da posizione centrale

1' si parte!

VADO: Ascioti, D'Iglio, De Bode, Capra, Castelletto, Lo Bosco, Di Renzo, Ghigliotti, Capano, Spanu, Bane.

A disposizione: Fresia, Ropolo. Manno, Adusa, Codutti, Casazza, Castiglione, Mele, Allogho

Allenatore: Didu

CHIERI: Virano, Ciccone, Balan, Avantaggiato, Alvitrez, Alfiero, Di Lernia, Maini, Ciletta, Bevilacqua, Bellocchio.

A disposizione: Bianco, Calò, Mora, Pecoraro, Papagano, Bortoletti, Libertazzi, Ciampolillo.

Arbitro: Mazzer di Conegliano

Assistenti: Arshad di Bergamo e Lentini di Milano