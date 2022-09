Basket: ci siamo, parte la Serie C Silver

Ricomincia ufficialmente la stagione di pallacanestro ligure sotto l’egida del Comitato Regionale Liguria della Federazione Pallacanestro Italiana. Un anno che si prospetta interessante sia per quanto riguarda i campionati senior sia per quanto riguarda il mondo delle giovanili.





Dal punto di vista numerico si registra un trend positivo di iscrizioni alla totalità dei campionati regionali, con l’obiettivo dichiarato di superare quota 3 mila partite durante l’annata sportiva. Un trend che permette dunque di recuperare rispetto agli anni precedenti alla pandemia e che segna la strada da percorrere nei prossimi anni.





Al via, dunque, il primo campionato ligure regionale: la Serie C Silver. Con Next Step Rapallo, vincente nella finale della passata stagione e promossa in Serie C Gold, è tutta da definire la gerarchia nella stagione che sta per cominciare. Il Tigullio Sport Team di Coach Macchiavello, dominatore del passato campionato insieme ai rapallesi, sarà ospite del nuovo Basket Pegli di Coach Conforti, all’esordio da primo allenatore con gli Sharkers.





Spicca uno dei grandi classici della Liguria cestistica degli ultimi anni: il derby del Levante genovese tra l’Ardita Juventus di Coach Chiesa e il CUS Genova di Coach Pansolin. Sfida che si preannuncia interessante anche quella del PalaDamonte tra Cogoleto Basket di Coach Robello, all’esordio nella panchina degli Sgrunters, contro la ritrovata Pallacanestro Vado di Coach Saltarelli, tornata in Serie C dopo un’assenza di alcune stagioni.





La Pallacanestro Sestri, guidata quest’anno da Coach Guida, andrà a far visita ad una delle due neopromosse del campionato: Basket Loano di Coach Taverna, promossa grazie al successo nella finale Playoff di Serie D. Infine al Palauxilium si sfideranno l’Auxilium Basket di Coach Pezzi, ripescata in Serie C, e la Virtus Genova di Coach Caorsi, al suo esordio sulla panchina biancoverde nel massimo campionato ligure.