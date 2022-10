Calcio. Prima Categoria: reti bianche nell'anticipo, Savona e Quiliano&Valleggia non demeritano, ma al "Briano" finisce 0-0

SAVONA - QUILIANO & VALLEGGIA 0-0

Finisce qui! 0-0 tra Savona e Q&V. Per gli striscioni è il secondo pari in due partite, i biancorossi salgono a quota 4 e mantengono la porta inviolata per la quinta gara di fila

91' entriamo nel recupero, quattro minuti ancora da giocare

90' Carocci salta in velocità Apicella, ci mette una pezza Matarozzo che prova a far respirare i suoi

88' Lanzarotti rileva Caredda

87' soluzione rasoterra tentata da Grippo, destro troppo debole che non impensierisce l'estremo difensore biancoblu

86' ancora una punizione dal limite a favore dei biancorossi, il Savona a difesa dello 0-0 in questo finale, benzina finita nelle gambe degli striscioni

85' MIRACOLO DI PORTA SUL COLPO DI TESTA A BOTTA SICURA DI PERRONE, intervento clamoroso che nega al Quiliano il gol del vantaggio

83' Caredda in bello stile tra due avversari, lancio in profondità a cercare Fancellu, ma Ferro è ancora attento ad anticipare tutti

80' Frumento inserisce Marrapodi al posto di Cavallaro

79' più Quiliano che Savona in questo finale, l'atteso calo fisico degli striscioni inizia ad evidenziarsi in maniera più nitida

78' Perrone si libera della marcatura di Quintavalle e calcia con il mancino, qualche brivido per Porta, che riesce comunque a controllare in due tempi

74' Ferro in presa bassa risolve una situazione delicata nei pressi dell'area piccola, bravo il portiere biancorosso ad anticipare Caredda e Sofia

72' Quintavalle trova deviazione della barriera e calcio d'angolo, i piazzati possono essere un'arma importante a favore della squadra di Frumento

71' Russo stende Fancellu sulla trequarti, punizione a favore del Savona

68' Rubino al posto di Salani, seconda sostituzione ordinata da Ferraro

64' veloce ripartenza del Quiliano, Perrone calcia in diagonale con il sinistro e Porta alza con la mano aperta sopra la traversa

63' Pondaco dalla trequarti mette in mezzo un pallone forte e tagliato che Quintavalle non riesce ad arpionare, rimessa dal fondo per Ferro

61' Fanelli da fuori area, la mira non è delle migliori e il pallone si perde a lato. Fase del match abbastanza confusa, solo un episodio o la giocata di un singolo potrebbero rompere l'equilibrio

58' Moscino rileva Di Roccia, non al meglio dal punto di vista fisico

56' ecco il Quiliano che esce dal guscio, super Porta si oppone alla sassata di Carocci, biancorossi vicini al vantaggio

54' Sofia scatta proprio sul filo del fuorigioco, Masini di Genova nel dubbio ferma il gioco tra il disappunto del pubblico di fede biancoblu

53' Quintavalle-Sofia-Fancellu-Sofia, azione tutta di prima che porta gli striscioni dalla bandierina, l'onnipresente Carocci spazza la propria area

51' Caredda su punizione cerca la testa di un compagno di squadra al limite dell'area piccola, Apicella salta più in alto di tutti, ma commette anche fallo ai danni di un giocatore avversario

49' striscioni partiti di nuovo forte nel tentativo di trovare un gol che potrebbe rivelarsi prezioso per il finale di gara, Q&V comunque sempre presente e che dà l'impressione di poter alzare il ritmo in qualsiasi momento

46' Riparte la gara, nel Quiliano dentro Perrone al posto di Tedesco

SECONDO TEMPO

Si va al riposo, al "Briano" squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-0

45'+1' Caredda trova la respinta della barriera, ripartenza velocissima del Q&V che porta al tiro Carocci da posizione favorevole, conclusione troppo centrale che Porta controlla con sicurezza.

45' giallo per Salani e punizione a favore del Savona dal limite del lato corto dell'area, chiude in avanti il Vecchio Delfino

43' alza i giri del motore la squadra di Ferraro in questo finale di primo tempo, il Savona si difende comunque con ordine

37' Fanelli di testa anticipa Matarozzo, ma il colpo di testa del numero nove biancorosso viene controllato dal portiere ex Finale

34' Saino calcia da fuori, troppo debole per impensierire Porta

27' Caredda si accentra e calcia con il mancino, Ferro fa buona guardia sul primo palo. E' un Savona che in questa prima mezz'ora si è fatto preferire rispetto agli avversari, ma la tenuta dei biancoblu, complice gli scarsi allenamenti settimanali, va tenuta d'occhio minuto dopo minuto

26' ammonito Porta per perdita di tempo, assurda la scelta di Masini di Genova... Il numero uno biancoblu aveva semplicemente recuperato il pallone all'altezza della bandierina prima di far ripartire il gioco da fondo

23' arriva il primo corner a favore della squadra di Ferraro, nessun rischio per la difesa savonese

21' ancora Caredda ad incaricarsi della battuta, colpo di testa di Fancellu che termina la corsa sulla parte superiore della rete che delimita la porta

20' c'è anche il primo angolo del match a favore del Savona, si salva in qualche modo la retroguardia biancorossa che concede immediatemente un altro tiro dalla bandierina agli striscioni

17' Pondaco mette in mezzo un pallone interessante per gli attaccanti biancoblu, il signor Masini di Genova ravvisa però un'irregolarità e comanda punizione a favore del Q&V

15' ci prova Carocci dopo lo scarico di Murialdo al limite dei sedici metri, il suo tentativo termina però alle stelle

10' completamente gremita la tribuna del "Briano", tanti i tifosi e gli ultras del Savona pronti a sostenere il Vecchio Delfino. Dall'altra parte, nutrito il gruppo di supporter biancorossoviola, pronto ad incitare Fanelli e compagni

9' Caredda! Il numero dieci del Savona si accentra e calcia di potenza senza trovare lo specchio per questione di centimetri

8' questa volta il calcio piazzato è a favore dell'undici di Ferraro, ma la traiettoria di Grippo è troppo profonda, si riprenderà con la rimessa dal fondo gestita da Carlo Porta

5' punizione a favore degli striscioni a metà strada tra la bandierina e il lato corto dell'area di rigore, Caredda trova la corta respinta di un difensore, pallone sui piedi di Matarozzo che lascia partire un siluro da più di venticinque su cui si esalta Ferro, bravo ad opporsi con i pugni e a levare la sfera diretta all'incrocio.

1' inizia la sfida! Completo biancoblu per il Savona, Quiliano in tenuta rossonera

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Porta, Apicella, Esposito, Di Roccia, Matarozzo, Quintavalle, Fancellu, Cavallaro, Sofia, Caredda, Pondaco

A disposizione : Barbara, Lanzarotti, Fontana, Brazzino, Moscino, Marrapodi, Brema

Allenatore : Frumento

QUILIANO & VALLEGGIA: Ferro, Tedesco, Carocci, Salani, Fabbretti, Russo, Saino, Murialdo, Fanelli, Grippo, Bazzano

A disposizione : Cambone, Bondi, Rubino, Canale, Meta, D'Amico, Perrone, La Piana, Ferraro