Volley: sarà Arenzano ad ospitare il raduno degli arbitri regionali

Il Comitato Regionale della FIPAV Liguria organizza per il domenica 9 ottobre 2022 il Raduno arbitri regionali per la stagione 2022-23 con corso di aggiornamento per Ufficiali di Gara del Ruolo Regionale della Liguria.

Ritorna quindi l’appuntamento con i nostri arbitri regionali organizzato dal Comitato diretto dalla presidente Anna Del Vigo con il Referente Regionale Ufficiali di Gara e con il Responsabile del STRUG.

L’evento si terrà presso l’ Hotel Il Poggio di Via Francia 24 ad Arenzano a partire dalle ore 9 e terminerà alle ore 18. La partecipazione sarà rivolta esclusivamente agli U.d.G. ed agli osservatori regionali. FIPAV Liguria, nell’augurarsi una massiccia presenza, coglie l’occasione per augurare a tutti una bella giornata di condivisione e di aggiornamento tecnico.