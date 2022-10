Calcio, Savona. C'è il comunicato congiunto della tifoseria organizzata: "Dalla società promesse senza riscontri reali, il Comune parli chiaro sul futuro del Bacigalupo"

Nell'occasione inoltre prendiamo le distanze dall'articolo uscito su un giornale cittadino in data 4 Ottobre 2022, frutto di chiacchiere informali utilizzato solo pensando di pubblicare una notizia esclusiva, come sempre, se i Gruppi parlano lo fanno solo tramite comunicati ufficiali o striscioni firmati.

660mila EURO PER LA PISCINA MENTRE IL BACI LO LASCI IN ROVINA.

Siamo perfettamente a conoscenza che per non perdere gli oltre due milioni dei fondi per il PNRR la Giunta è stata obbligata a reperire ulteriori risorse per completare i lavori che permetteranno il mantenimento e miglioramento di una struttura sportiva pubblica che é la casa di tanti atleti ed atlete che tanto lustro hanno portato e portano alla Nostra città, ancor meno pretendevamo che questi fondi venissero dirottati per la ristrutturazione dello Stadio Valerio Bacigalupo;

nostra intenzione era porrei n evidenza la differenza di approccio rispetto alle necessità delle altre strutture sportive cittadine.

Un investimento decisamente importante per una struttura che, rispetto ad altri impianti sportivi cittadini, poco più di 10 anni fa era stata soggetta ad una sostanziale ristrutturazione. Quello che ci lascia perplessi é il perché per io Stadio Comunale si sia scelta per ben due volte la strada di un bando (certo, unica strada percorribile da un'Istituzione per la concessione di un bene pubblico) che fin dall'inizio appariva poco appetibile a qualsiasi imprenditore a causa d un periodo di concessione troppo breve per consentire un giusto rientro dell'alto investimento iniziale, piuttosto di pensare fin da subito di renderlo agibile e successivamente cercare un concessionario.

Facciamo anche notare che in quest'ottica i fonti spesi per il rifacimento del manto erboso e la sua successiva manutenzione risulteranno inutili se nessuno ne usufruirà. Ad oggi, nonostante i due bandi andati deserti, non avendo ancora idea chiara delle intenzioni del Comune sugli spazi dello Stadio il nostro timore è che si vada verso l'ennesima speculazione a discapito di spazi pubblici ed a tutto vantaggio dei soliti noti. Che il Sindaco e l'Assessore parlino chiaro ed espongano quale futuro hanno previsto per il Nostro Stadio.