Giudice Sportivo, Prima Categoria A e B: sono nove i giocatori fermati per almeno una giornata

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 1/10/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
VOLGA LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
VARVICCHIO OMAR (OLIMPIC 1971)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
MUCA ALESSIO (AURORA CALCIO)
MATAROZZO MATTEO (SAVONA 1907 FBC)
ORCINO MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
ESPOSITO CLAUDIO (AURORA CALCIO)
FRANCO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
GALLO MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
NEGRO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)
GATTO CHRISTIAN (OLIMPIC 1971)
LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)
VIGOGNA PAOLO (OLIMPIC 1971)
PERRONE EDOARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)
SALANI PIETRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
PORTA CARLO (SAVONA 1907 FBC)
BOGARIN MARTINEZ IVAN N. (SPOTORNESE CALCIO)
CHESSA PIETRO (SPOTORNESE CALCIO)
FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)
INTILI ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)
ZHUZHI ADOR (SPOTORNESE CALCIO)
GARE DEL 2/10/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA' PERDITA DELLA GARA:
LETIMBRO 1945 V.D.G. AMMENDA Euro 200,00
Euro 100,00 MALLARE al termine della gara alcuni tifosi della società di casa circondavano il ddg e gli rivolgevano alcune minacce. Soltanto per l'intervento di un dirigente della società ospitante, il ddg poteva lasciare l'impianto sportivo (sanzione attenuata per il comportamento collaborativo del dirigente).
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/10/2022
ORSI MAURIZIO (MALLARE)
ROLANDO MARIO (MALLARE) al termine della gara, quale direttore sportivo della società ospitante, raggiungeva lo spogliatoio del ddg e gli rivolgeva espressioni ingiuriose ed irriguardose.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/10/2022
OLIVERI DANIELE (LETIMBRO 1945)
ALLOISIO ANDREA (MALLARE)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
CAVANNA LUCA (MASONE)
ODESCALCHI ANTONINO (PRA F.C.)
AMMONIZIONE (II INFR)
ODESCALCHI ANTONINO (PRA F.C.)
GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAVANNA LUCA (MASONE)
SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)
MACCIO MIRKO (MASONE)
LAVAGNA ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CORINO CRISTIANO (CITTA DI COGOLETO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)
Al termine della gara, prendeva parte ad una rissa scoppiata fra i giocatori di ambo le società spintonando e urlando nei confronti degli avversari.
ALTOMARE CARLO (VADESE CALCIO 2018)
Al termine della gara, prendeva parte ad una rissa scoppiata fra i giocatori di ambo le società spintonando e urlando nei confronti degli avversari.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
OTTONELLO JACOPO (LETIMBRO 1945)
AMMONIZIONE (II INFR)
CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)
ROMANO GABRIELE (ALBISSOLE 1909)
SALA GIANLUCA (ALBISSOLE 1909)
SALHI ISAME (ATLETICO ARGENTINA)
COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)
PICCARDO CRISTIAN (CITTA DI COGOLETO)
KADRIJA HEROLIND (MALLARE)
PISTONE EMANUELE (MALLARE)
GESUALDI GABRIELE (MASONE)
MACCIO ENRICO (MASONE)
VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)
PASTORINO STEFANO (SAN FRANCESCO LOANO)
ROMEO MICHELE (VADESE CALCIO 2018)
DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
AMMONIZIONE (I INFR)
FADLAOUI OTMAN (ALBISSOLE 1909)
VALLARINO MORENO (ALBISSOLE 1909)
BURLANDO TOMMASO (ALTARESE)
FRANCERI MATTEO (ALTARESE) G
GERINI GIUSEPPE (AREA CALCIO ANDORA)
MODESTI OMAR (AREA CALCIO ANDORA)
ROSSI ALESSANDRO (ATLETICO ARGENTINA)
CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)
GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)
FAZIO NICOLO (CITTA DI COGOLETO)
GRANDONI CRISTIANO (CITTA DI COGOLETO)
SANTORO LUCA (CITTA DI COGOLETO)
VALDORA LUCA (LETIMBRO 1945)
VENTURINO MARCO (LETIMBRO 1945)
CARUSO SAMUELE (MALLARE)
CRAVIOTTO FILIPPO (MASONE)
MUTO ANDREA (MASONE)
BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)
CHIRIVINO IVAN (MULTEDO LEVANTE 1930)
CABELLO JARA FABIO ALESSANDR (ONEGLIA CALCIO)
NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)
SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)
GALLESIO ANDREA (PLODIO 1997)
CARTA SIMONE (PRA F.C.)
PALAGANO ANDREA (PRA F.C.)
BALZANO LUCA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CYRBJA SHABAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
TOSKAY ALFRED (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CORTESE STEFANO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
MESSINA MATTEO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
INSOLITO FRANCESCO (SAN FRANCESCO LOANO)
QUARTIERI TOMMASO (SAN FRANCESCO LOANO)
BUZALI ALESSANDRO (SPERANZA 1912 F.C.)
FRADELLA MIRCO (SPERANZA 1912 F.C.)
FROSIO ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)
ALTOMARE CARLO (VADESE CALCIO 2018)
BASSO NICHOLAS (VADINO FOOTBALL CLUB)
GATTUSO SIMONE (VADINO FOOTBALL CLUB)
MASHA JOY (VADINO FOOTBALL CLUB)
VANZINI MATTEO (VADINO FOOTBALL CLUB)
VIGORITO IVANO (VADINO FOOTBALL CLUB)
PAZMINO INTRIAGO MASSIMO (VELOCE 1910)
ABAYOMI OLALEYE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
QAOUS IMAD (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)