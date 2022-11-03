Giudice Sportivo, Prima Categoria A e B: sono nove i giocatori squalificati per almeno una giornata

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 29/10/2022
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)
AMMONIZIONE (III INFR)
CALCAGNO STEFANO (ALBISSOLE 1909)
AMMONIZIONE (II INFR)
DAMONTE FEDERICO (ALBISSOLE 1909)
REBAGLIATI DANILO (ALBISSOLE 1909)
AMMONIZIONE (I INFR)
BIELLO UMBERTO (ALBISSOLE 1909)
CAROGLIO FILIPPO (ALBISSOLE 1909)
CAROSIO GIOVANNI (MASONE)
MIRAGLIOTTA FILIPPO (MASONE)
INCORVAIA LORENZO (VELOCE 1910)
POGGIO LEONARDO (VELOCE 1910)
TESTORI LUDOVICO MARIA (VELOCE 1910)
GARE DEL 30/10/2022
MASSAGGIATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
ORSI MAURIZIO (MALLARE)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 17/11/2022
PIPINO FILIPPO (MULTEDO LEVANTE 1930)
SQUALIFICA PER UNA GARA
TORREGROSSA DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
AMMONIZIONE (II INFR)
SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FERRIGNO ALESSANDRO (ATLETICO ARGENTINA)
MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NOCERINO MIRKO (LETIMBRO 1945)
GIULIANINO ALESSIO (MULTEDO LEVANTE 1930)
BERTAGNI IVAN (ONEGLIA CALCIO)
LEONE ANGELO LUIGI (SPERANZA 1912 F.C.)
SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)
XHURI GLEDI (VADESE CALCIO 2018)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
COPPOLA GIUSEPPE (VADINO FOOTBALL CLUB) V.D.G.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FAVARA MATTEO (ALTARESE)
ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945
KADRIJA HEROLIND (MALLARE)
PISTONE EMANUELE (MALLARE)
AMMONIZIONE (III INFR)
FRANCERI MATTEO (ALTARESE)
SETTI DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)
COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)
SCIANDRA LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)
GALLESIO ANDREA (PLODIO 1997)
ARCIDIACONO ALESSIO (PRA F.C.)
SETZU GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
BOGARIN MARTINEZ IVAN N. (SPOTORNESE CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MODESTI OMAR (AREA CALCIO ANDORA)
COSENZA MASSIMILIANO (ATLETICO ARGENTINA)
RASTELLO ANDREA (ATLETICO ARGENTINA)
ESPOSITO CLAUDIO (AURORA CALCIO)
OGICI MATTEO (AURORA CALCIO)
OGNJANOVIC MATTEO (AURORA CALCIO)
CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)
CIMOLATO MATTIA (CITTA DI COGOLETO)
SIRI MATTEO (MALLARE)
BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)
DI LUCA CHRISTIAN (PRA F.C.)
FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)
PALAGANO ANDREA (PRA F.C.)
TOSKAY ALFRED (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
BARRANCA FABIO (SPERANZA 1912 F.C.)
CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)
SCIUTTO MARCO (SPERANZA 1912 F.C.)
INCORVAIA GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)
SHANI ARMANDO (VADINO FOOTBALL CLUB)
BASSO EMANUELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
AMMONIZIONE (I INFR)
BRUZZONE FRANCESCO (ALTARESE)
PANSERA OMAR (ALTARESE)
AVIGNONE ROCCO (AREA CALCIO ANDORA)
GRECO ALESSANDRO (AREA CALCIO ANDORA)
ROMANO SAMUELE (AREA CALCIO ANDORA)
ATTENE GIOVANNI (ATLETICO ARGENTINA)
CALCINA SAMUELE (ATLETICO ARGENTINA)
FONTE FRANCESCO PAOLO (ATLETICO ARGENTINA)
ODDONE MATTEO (ATLETICO ARGENTINA)
VENTURINO GIORGIO S. (AURORA CALCIO)
BAGLIETTO MANUEL (CITTA DI COGOLETO)
GUERRA ANDREA (LETIMBRO 1945)
MONTANO FRANCESCO (MALLARE)
TORRINI LORIS (MALLARE)
PERUCCHIO LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)
LO SICCO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
SCHIANO DI COLELLA S. (PONTELUNGO 1949)
SCATASSI WALTER (PRA F.C.)
D AMICO NICOLO (QUILIANO&VALLEGGIA)
GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)
MESSINA ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)
ZEGGIO NICCOLO (SAN FRANCESCO LOANO)
CERTOMA NICCOLO (SPERANZA 1912 F.C.)
OTTONELLO LUCA (SPOTORNESE CALCIO)
DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)
NDIAYE PAPA NDONGO (VADESE CALCIO 2018)
PROVATO JACOPO (VADESE CALCIO 2018)
BALBO EMANUELE (VADINO FOOTBALL CLUB)
CAMPAGNA ANDREA (VADINO FOOTBALL CLUB)
COPPOLA GIUSEPPE (VADINO FOOTBALL CLUB)
PRUDENTE GIACOMO (VADINO FOOTBALL CLUB)