Calcio, Seconda Categoria B. Simonassi trascina il Borgio Verezzi: "Questa vittoria ci dà morale, vogliamo arrivare in alto"

Una domenica importante per il Borgio Verezzi, che grazie al 3-0 rifilato alla Rocchettese, si rilancia in zona playoff.

Protagonista di giornata l'attaccante classe 1997 Alberto Simonassi, autore di una splendida doppietta che ha suggellato il tris dei savonesi: "Domenica abbiamo fatto una grande partita, è stato molto importante vincere per rimetterci al passo con le altre squadre che stanno davanti a noi. Questa vittoria ci dà morale per allenarci bene in questa settimana e andare a fare un'altra grande partita domenica".

L'attaccante fissa il suo obiettivo stagionale: "Sono molto contento ad aver segnato due goal che sono serviti ad aiutare la squadra per arrivare alla vittoria. Il mio obbiettivo per questa stagione oltre ad essere competitivo è quello di riuscire a fare più goal possibili per aiutare la squadra, non mi dispiacerebbe arrivare oltre alla doppia cifra".

Simonassi è sicuro delle potenzialità della propria squadra: "Questa squadra è stata costruita proprio per fare il salto di categoria, e sono sicuro che se continuiamo ad allenarci bene e ogni domenica giochiamo con la giusta cattiveria e determinazione riusciremo a fare il salto di categoria".