Calcio, Baia Alassio. Entro domenica si punta ad avere il nuovo tecnico

Non sarà imminente l'annuncio del nuovo allenatore della Baia Alassio.

Dopo le dimissioni irrevocabili dei tecnici Testini e Bella, le vespe dovranno avere un nuovo condottiero alla guida della Prima Squadra, seppur le tempistiche non saranno particolarmente strette.

Domani il responsabile dell'area tecnica, Gabriele Gianotti, rientrerà in Italia, dando il via così alle mosse necessarie per l'arrivo del nuovo mister.

L'auspicio è di averlo in panchina già domenica per la partita in casa del Borzoli.