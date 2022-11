Basket, Promozione. Celle Varazze, brusco stop esterno contro il Blue Ponente

Blue Ponente Basket - Celle Varazze 83 - 63 (22-17,19-14,15-17,27-15)

Blue Ponente: Lo Piccolo A. 29, Boretti J. 13, Petroncari A. 10, Andreini L. 8, Pirosu M. 8, Terrile L. 6, Genovese A. 5, Degl'Innocenti A. 2, Garibbo T. 2, Appendino L., Ognibene F. - All.: Archimede E. - Ass.: Scilletta A.

Celle Varazze: Trenta G. 26, Palmiere A. 13, Recagno A. 13, Recagno G. 4, Luciano A. 3, Polti E. 2, Tobia G. 2, Cipollini C., Gravante A. - All.: Trenta D.

Sconfitta esterna per il Celle Varazze nel campionato di Promozione Ligure, nella trasferta sul parquet del Blue Ponente Basket.

Gara equilibrata nel primo quarto con i savonesi che chiudono sotto di 5 punti per 17-22. Nel secondo quarto il match prende una piega verso i locali con il punteggio che arrotonda. Il match si chiude poi con il definitivo 83-63 per i locali.

Da segnalare l'ottima prova di Trenta, autore di 26 punti personali. Bene anche nelle prestazioni di Palmiere e A. Recagno, autori di 26 punti in due.