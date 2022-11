Calcio, Finale - Albenga si giocherà a Loano, stasera amichevole per i giallorossi, domani presa di contatto per gli ingauni

Con le difficoltà strutturali che sta incontrando il Felice Borel, il Finale si è visto costretto ad emigrare dalla struttura di Via Brunenghi per la sfida contro la capolista Albenga. Cornice della sfida sarà lo stadio Ellena di Loano.

Una presa di contatto con il terreno di gioco l'avranno i giallorossi in serata, nell'amichevole contro i rossoblu di mister Monte, mentre domani il team di Pietro Buttu si recherà a Loano per svolgere il proprio allenamento e prendere contatto con il fondo in erba naturale.