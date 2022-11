Calciomercato. La Voltrese è favorita per il tesseramento di Lobascio

Giuliano Lobascio potrebbe tornare presto in Eccellenza.

Nelle scorse settimane abbiamo scritto come il nome del centravanti del Serra Riccò sia sulla bocca di tantissimi direttori sportivi, pronti a ingaggiare la punta classe 1987.

A spuntarla però sembra essere stata la Voltrese, data per favorita per concludere l'ingaggio dell'attaccante gialloblu.

I colori rimarrebbero quindi i medesimi. Non resta che attendere l'apertura delle liste di trasferimento (giovedì) per capire se l'operazione andrà in porto.