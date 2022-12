Pallacanestro Alassio: il recap settimanale del sodalizio gialloblu

Nell'incontro casalingo della quinta giornata i gialloblu ospitano l'Imperia ad Albenga causa l'indisponibilità del Palaravizza. I primi due quarti sono in equilibrio e dopo l'intervallo lungo, quando gli ospiti riescono ad arrivare a 8 lunghezze di vantaggio abbiamo il merito di non perdere la testa, recuperare con due triple di Matte e condurre in porto un incontro non facile dove abbiamo avuto il piacere di affrontare un nostro ex compagno per diversi anni, Giorgio!