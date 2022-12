Calcio, Eccellenza. L'Angelo Baiardo ha un nuovo allenatore, è Gabriele Repetto

La nota ufficiale:

L'Usd Angelo Baiardo comunica che il nuovo allenatore della prima squadra è Gabriele Repetto.

Il tecnico, con trascorsi alla guida delle giovanili della Sampdoria, lascia la conduzione della Leva 2007 e viene promosso alla guida della compagine militante in Eccellenza.

Il suo vice sarà Gianluca Ceresa; fa il suo ingresso nel gruppo dirigenziale della prima squadra anche Giuseppe Cileone, ex giocatore del Baiardo.

A tutto il nuovo staff, un in grosso in bocca al lupo da parte di tutta la società Baiardo