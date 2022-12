Calciomercato, Baia Alassio. Dal Melizzano ecco l'attaccante Antonio Possemato

Altro inserimento per il fronte offensivo della Baia Alassio, ufficializzato nel corso del pomeriggio.

Mister Massimelli domani avrà a disposizione Antonio Possemato, attaccante classe 1987, in arrivo dal Melizzano (Terza Categoria campana).

"Antonio - spiega il dg Gerry Gerundo - è in trasferta lavorativa qui in Liguria: abbiamo raggiunto un accordo e si è allenato con noi per tutta la settimana.

Domani sarà già a disposizione e non possiamo che augurargli un buon campionato con la maglia della Baia Alassio".