Delle italiane, il Napoli è la favorita alla vittoria della Champions League 2022/23

La squadra favorita in assoluto secondo i bookmaker è il Manchester City di Guardiola, quotato in media 2.70. I citizens, sono reduci dall’eliminazione clamorosa dello scorso anno contro il Real di Ancelotti che, trascinato da Rodrygo e Benzema, è riuscito a ribaltare il 4-3 dell’andata nei minuti di recupero. Nel 2021 invece, il City raggiunge la sua prima storica finale di Champions, ma viene battuto 1-0 dal Chelsea di Tuchel. Nei tre anni precedenti, tre eliminazioni consecutive ai quarti. Da quando ha lasciato Barcellona, la Champions si è trasformata in una vera e propria ossessione per il tecnico catalano, che non riesce ad aggiudicarsela dal lontano 2011.

Al secondo posto, troviamo il Bayern Monaco, quotato in media 6.00. I bavaresi sono guidati per il secondo anno consecutivo dall’appena trentacinquenne Nagelsmann, che prima del Bayern, ha allenato solo Hoffenheim e Lipsia. I tedeschi, dopo la vittoria della Champions nel 2020, hanno subito due eliminazioni consecutive ai quarti, compresa quella a sorpresa dello scorso anno contro il Villarreal. Nei precedenti 10 anni però, sono arrivati 3 volte in finale (due sconfitte contro Inter e Chelsea e vittoria nel derby contro il Dortmund) e 4 volte in semifinale.

Liverpool e Paris Saint Germain a seguire

Al terzo posto troviamo a pari merito Liverpool e Psg, entrambi quotati in media 8.00. I Reds sono arrivati in finale in 3 delle ultime 7 edizioni, ma sono riusciti a vincere solo nel 2019, quando si sono imposti per 2-0 contro il Tottenham. Il prossimo febbraio se la vedranno proprio contro il Real che li ha sconfitti due volte in finale (2018 e 2022) e una volta ai quarti. La capitale spagnola non sembra portare bene agli uomini di Klopp che nel 2020 furono eliminati anche all'Atletico di Simeone. Il Psg invece, a parte il biennio 2019/2021 in cui ha raggiunto semifinale e finale, non è mai andato oltre i quarti da quando è stato acquistato dagli sceicchi. Neppure il re della Champions, Carlo Ancelotti, è riuscito nella sua breve esperienza parigina a portare la coppa dalle grandi orecchie nella capitale francese.

Oggi alla guida dei francesi c’è Galtier, ex calciatore del Marsiglia ed autore del miracoloso scudetto del Lille nel 2020/21.

Infine, tra le favorite troviamo il Napoli di Luciano Spalletti, incredibilmente a pari merito con il Real Madrid di Ancelotti.

La giocata “Napoli Vincente Champions” è quotata 12 su Terrybet.it, 10 su Fantasyteam e 12 su Eurobet.

Da notare che delle sei favorite al titolo, ben tre non hanno mai vinto la Champions nella storia, mentre Bayern, Liverpool e Real mettono insieme 26 trofei. I blancos da soli arrivano a 14 titoli, di cui ben 5 sono arrivati negli ultimi 9 anni. Tuttavia Ancelotti non è mai riuscito nell’impresa di sollevare la coppa per due anni di fila.

Come mai “Napoli vincente Champions” è quotato “solo” 12.00?

Tra i club italiani, i partenopei sono dati per favoriti e superano di gran lunga le altre due italiane qualificate agli ottavi. Il Milan, reduce dallo scudetto e seconda squadra al mondo per numero di Champions vinte, è quotato 30, ma i rossoneri non partecipano alle fasi finali della competizione dal lontano 2014. Anche l’Inter è quotata 30, nonostante abbia eliminato il Barcellona nel girone e lo scorso anno sia riuscita a vincere, seppur inutilmente, ad Anfield, aumentando solo i rimpianti nerazzurri. Ma torniamo alla quota del Napoli, alta ma non quanto ci si sarebbe potuti aspettare.

Una delle ragioni va ricercata nel fatto che la squadra di Spalletti è stata quella che nei gironi ha più impressionato in Europa, riuscendo ad arrivare prima nel gruppo A, davanti anche al Liverpool di Klopp. I campani hanno ottenuto 15 punti grazie a 5 vittorie consecutive, tra cui quelle memorabili con i reds (4-1) ed Ajax (6-1). A condire il tutto, 20 gol fatti con ben 11 giocatori diversi. Oltre ai totem Osimhen e Kvaratskhelia si sono esaltati anche Simeone e Raspadori, entrambi a quota 4 gol nella competizione.

“Napoli Vincente Champions” 2022/2023: perché il popolo azzurro può davvero sognare

Oltre agli evidenti meriti della squadra campana, il Napoli può contare anche sul favore che due delle quattro candidate al titolo saranno costrette a salutare la Champions già agli ottavi di finale, visto che i sorteggi hanno proposto sin da subito le sfide Liverpool-Real e Paris-Bayern. Ciò che potrebbe penalizzare i partenopei invece, è la mancanza di esperienza in campo internazionale, infatti ad eccezione di capitan Di Lorenzo, vincitore dell’ultimo Europeo, nessun calciatore presente in rosa vanta in carriera titoli al di fuori dei confini nazionali in cui ha militato.

Lo stesso tecnico Spalletti, oltre a non aver mai vinto il campionato italiano, non è riuscito mai ad aggiudicarsi un trofeo in campo europeo (finora 2 coppe italia ed 1 supercoppa italiana, 2 campionati russi, 1 coppa ed 1 supercoppa di Russia). Gli azzurri inoltre, attualmente a +8 sulla seconda in classifica, nella fase cruciale della stagione, potrebbero decidere di dedicare maggiori energie al campionato, sicuramente più a portata di mano rispetto alla Champions, dove competono fuoriclasse come Mbappé, Messi, Haaland, Benzema, Mané, Salah e giovani del calibro di Musiala e Bellingham.

Chi vincerà la Champions 2022/2023? Considerazioni finali

Come i pronostici sulle scommesse parziale/finale , sulle scommesse speciali e sui ribaltoni si/no rappresentano le opzioni di scommessa più amate per chi cerca quote molto alte sul singolo evento, così alcune scommesse antepost a sorpresa, permettono di garantirsi quote alte su previsioni di lungo termine.

Dunque, la nostra considerazione è che la scommessa è ben proporzionata ai rischi, ben sapendo però, che si sta giocando su una quota in doppia cifra da provare in maniera spensierata. Infatti, per il Napoli la vittoria rappresenta più un sogno che un obiettivo reale. La Grecia all’Europeo, il Porto in Champions, il Leicester in Premier e le salvezze di Crotone e Salernitana ci hanno già raccontato delle favole che oggi sì, sono realtà!

“Ogni favola è un gioco, che si fa con il tempo, ma è vera soltanto a metà…”

Edoardo Bennato