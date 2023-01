Calcio. Riparte anche l'Eccellenza con l'ultimo turno del girone d'andata: Albenga e Cairese tra le mura amiche, spicca anche Finale-Imperia

Per tutti i campionati dilettantistici la prima gara del nuovo anno coinciderà anche con l'inizio del girone del ritorno, ma non per l'Eccellenza, pronta a mandare in scena, in questa prima domenica di gennaio, l'ultima giornata del girone d'andata.

Un menù senza particolari scontri al vertice, ma che assume notevole importanza specie nella lotta per il secondo posto e in zona retrocessione.

Toccherà all'Angelo Baiardo inaugurare il 2023 della capolista Albenga, sempre saldamente al comando della classifica con 11 punti di vantaggio sulla Cairese, impegnata al "Brin" contro l'Athletic Albaro. Due sfide sulla carta alla portata di bianconeri e valbormidesi, ma occhio a possibili sorprese, specie dopo le feste natalizie.

Da seguire con attenzione anche Finale-Imperia, in un "Borel" ancora a porte chiuse: per i giallorossi di Balleri, chiamati ad un girone di ritorno super per risalire dal terz'ultimo posto e sperare ancora nella salvezza diretta, un test impegnativo contro la fresca vincitrice della Coppa Italia di Eccellenza, determinata a risalire la china anche in campionato.

Nella lotta per il secondo posto spiccano Lavagnese-Sestrese e Arenzano-Canaletto, con la rivelazione Forza E Coraggio impegnata contro il Rapallo Ruentes. Insidia Campomorone per un Taggia rinvigorito dalla cura Biolzi, mentre la Genova Calcio di Maisano attende la visita della Voltrese.

A completare il programma la sfida tra Busalla e Rivasamba

Il programma: