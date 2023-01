Una squadra che, con i pochi effettivi a disposizione, ha dimostrato di essere all'altezza per dare del filo da torcere al Sestri Levante e potersi giocare il primato del Girone A di Serie D. E per il direttore sportivo matuziano, Marcello Panuccio, non è solo il successo con il Legnano a certificare questo, ma l'anno solare 2023 è iniziato sotto i migliori auspici. Con tanto di complimenti a squadra e staff.

Qui le parole di Panuccio nel dopopartita di ieri