Pallanuoto, Len Cup. La RN Savona vede la semifinale, espugnata la "Des Dauphins"

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, ieri sera, con les Enfants de Neptune de Tourcoing, squadra francese di Lille, nella piscina “Des Dauphins” a Mouscron in Belgio, l’incontro valevole per la gara di andata dei Quarti di Finale della Len Euro Cup. 8 a 5 è stato il risultato finale in favore dei savonesi che hanno saputo imporre il proprio gioco fin dall'inizio dell'incontro, tenendo sempre a distanza di sicurezza i francesi.

Da segnalare la prestazione del portiere Gianmarco Nicosia che ha parato due rigori. Con questa vittoria la Rari Nantes Savona ipoteca decisamente il passaggio alla Semifinale.

La partita di ritorno si giocherà nella piscina “Zanelli” di Savona mercoledì 8 febbraio.Il prossimo impegno della BPER R.N. Savona sarà invece in Campionato. I biancorossi di Alberto Angelini, giocheranno infatti l'incontro valevole per la prima giornata del girone di ritorno della Regula Season con la De Akker Bologna, nella piscina di Bologna sabato 28 gennaio alle ore 16,00.



Questo il tabellino della partita.



E.N.T. TOURCOING – BPER R.N. SAVONA 5 – 8

Parziali (0 – 3) (0 – 1) (2 – 2) (3 – 2)



TABELLINO

Formazioni

E.N.T. TOURCOING: Dubois, Brguljan 1, Lepoint, Dasic, Durik, Zivkovic 1,

Gagulic, Draskovic, Marzouki 3, Canonne, Krizman, Kujacic, Offner.

Allenatore Petar Kovacevic.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 1, Urbinati, Panerai,

Rizzo 2, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 1, Guidi, Durdic 2, Lanzoni, Da

Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Vogel (Ungheria) e Franulovic (Croazia).



Delegato Len: Hoepelman (Olanda).



Note:



Usciti per 3 falli: Urbinati (Savona) nel 3° tempo; Rocchi e Durdic

(Savona) nel 4° tempo); Marzouki (Tourcoing) nel 4° tempo.



Nel 1° tempo Nicosia (Savona) ha parato un rigore a Draskovic

(Tourcoing).

Nel 2° tempo Nicosia (Savona) ha parato un rigore a Canonne (Tourcoing).