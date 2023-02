Calcio. Coppa Liguria di Seconda Categoria, scatta l'andata dei quarti di finale: il Borgio Verezzi nella tana dell'Argentina Arma

In attesa che il campionato riparta a pieno regime nel prossimo weekend, si alza il sipario sui quarti di finale di Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Tra le savonesi, il solo Borgio Verezzi è rimasto in corsa per la conquista del trofeo: in serata, a partire dalle 20.00 l'attuale capolista del gruppo B farà visita all'Argentina Arma, al comando della classifica nel girone imperiese. Dirige Mascarello di Imperia.

Alla stessa ora scenderanno in campo anche Brugnato-Panchina e San Pietro-San Teodoro Ketzmaja, mentre Corniglianese-Ravecca completerà il primo round dei quarti domani sera, con fischio d'inizio alle 20.30

Mercoledì 22 febbraio in calendario i match di ritorno.