Pallacanestro Alassio: tre referti gialli e ben otto vittorie nell'arco di dieci giorni

Trasferta loanese, per i colori gialloblù, che mette di fronte le prime due squadre in classifica del girone A under19.

Bel rientro per Luca Iaria che è tornato a ricompattare un gruppo protagonista negli anni in Liguria e in diversi tornei fuori regione come Vigevano, Varese, Rimini, Treviso, Jesolo e Marsiglia dove hanno potuto apprezzare, tra gli altri, un certo Wembanyama, futura prima scelta Nba, ancora 13enne e sconosciuto ai più.