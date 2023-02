Calcio, Promozione. Pietra Ligure, testa all’Ospedaletti e un occhio a Praese-Serra Riccò: i biancocelesti puntano a blindare ulteriormente il primo posto. Doppio derby savonese con Carcarese-Legino e Celle Varazze-Bragno

Ragionando in termini puramente matematici è ancora presto per scrivere la parola fine sul discorso promozione, ma diventa sempre più difficile non pensare a un Pietra Ligure nuovamente in Eccellenza nella stagione ‘23/’24.

Con otto punti di margine sulla Praese, conditi da prestazioni sempre più convincenti, la squadra di Pisano continua a viaggiare spedita in testa alla classifica, potendo anche abbozzare un sorriso leggendo il calendario della 20^ giornata in programma questo pomeriggio.

Già, perché Rovere e compagni riceveranno la visita di un Ospedaletti tutt’altro che irresistibile e sempre più invischiato in zona retrocessione, mentre le due inseguitrici dei biancocelesti, Praese e Serra Riccò, si affronteranno nello scontro diretto in programma al “Baciccia-Ferrando”.

Come se non bastasse, anche Sampierdarenese e Borzoli, rispettivamente quarta e quinta forza del girone, si ritroveranno una di fronte all’altra, aprendo una porta a Carcarese, Celle Varazze e Ceriale per ciò che riguarda il discorso playoff: i biancorossi, che sembrano aver chiuso il discorso salvezza con largo anticipo, attendono la visita di un Legino arrabbiato dopo il ko interno con la formazione di Pittaluga, mentre la squadra di Monteforte se la vedrà con il Bragno, protagonista di un duello a distanza proprio con la squadra di Tobia per la conquista della salvezza diretta.

Trasferta a Ventimiglia per il Ceriale, il Soccer Borghetto punta ai tre punti nel match interno contro la Campese, mentre sa molto di ultima spiaggia la sfida tra Golfo Dianese e Baia Alassio.

Il programma: