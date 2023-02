Pallanuoto: pari con tante reti, Catania - RN Savona termina 13-13

La BPER Rari Nantes Savona ha pareggiato, ieri pomeriggio, con il Nuoto Catania,

nella piscina “Scuderi” a Catania, l’incontro valevole per la 16^

giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto.

13 a 13 è stato il risultato finale della partita dove i siciliani sono

riusciti a raggiungere il pareggio solo negli ultimi secondi di gioco.

Da segnalare che il Savona ha giocato con un uomo in meno dal terzo

tempo in poi perchè è stato espulso per brutalità Guidi.

Il prossimo impegno della BPER R.N. Savona sarà nella Len Euro Cup. I

biancorossi di Alberto Angelini, giocheranno infatti l'incontro di

ritorno con il Tourcoing, valevole per i Quarti di Finale, nella piscina

“Zanelli” di Savona mercoledì 8 febbraio alle ore 19,00.



Questo il tabellino della partita.



NUOTO CATANIA – BPER R.N. SAVONA 13 – 13

Parziali (4 – 4) (1 – 2) (5 – 3) (3 – 4)



TABELLINO

Formazioni

NUOTO CATANIA: Caruso, Ferlito, Eskert, La Rosa 3 (di cui 2 su rigore),

Torrisi R. 1, Gullotta 2, Torrisi G. 1, Camilleri 3, De Freitas

Guimaraes 1, Privitera 1, Russo 1, Catania, Calì.

Allenatore Dato.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 2, Giovanetti, Panerai 1,

Rizzo 1 (su rigore), Caldieri 1, Bruni 3, Campopiano 2, Guidi 1, Durdic

2, Lanzoni, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Arnaldo Petronilli di Roma e Federico Braghini di Roma.



Delegato Fin: Stefano Scollo di Siracusa.



Superiorità numeriche:

NUOTO CATANIA: 6 / 11 + 2 rigori realizzati.

BPER R.N. SAVONA: 4 / 10 + 1 rigore realizzato.



Note:



Usciti per 3 falli: A 1'35” dalla fine del 4° tempo Caldieri (Savona); a

2'01” dalla fine del 4° tempo Torrisi R. (Catania); a 7'55” dalla fine

del 4° tempo Catania (Catania).



Nel 1° tempo nel Savona in porta Da Rold.

Dal 2° tempo nel Savona in porta Nicosia.

A 3'02” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per brutalità Guidi

(Savona).

Nel 4° tempo espulso per proteste l'accompagnatore del Savona,

Aschiero.