Pallanuoto. BPER Rari Nantes Savona, nei quarti di Len Euro Cup è sfida al Tourcoing

Mercoledì 8 febbraio alle ore 19.00, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Zanelli ” di Savona, con la squadra francese del Tourcoing di Lille nell’incontro valevole per il ritorno dei Quarti di Finale della Len Euro Cup 2022/2023. I savonesi partono dalla bella vittoria per 8 a 5 ottenuta all’andata. Decisiva, quindi, la partita di domani per il passaggio alle Semifinali.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Lazar Andelic (Serbia) e Nikos Boudramis (Grecia). Il Delegato Len sarà Matjaz Rakovec (Slovenia).

La LEN, a seguito del terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria, ha deciso che, prima dell’inizio degli incontri, su ogni campo gara di Champions League e Len Euro Cup venga osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

Il capitano savonese Valerio Rizzo, presenta così la sfida di domani sera: “Come tutte le partite europee di andata e ritorno, dagli Ottavi in poi, quella di domani sera sarà difficilissima e con il risultato aperto. Come noi siamo riusciti a vincere all’andata, loro cercheranno di fare lo stesso per ribaltare la piccola situazione di vantaggio.

Dico piccola perché in partite del genere non dobbiamo pensare minimamente di avere tre gol di vantaggio, come è successo negli Ottavi con l’Ortigia dove ne avevamo anche di più, ma tutto è stato rimesso in discussione. Quindi, non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo cercare di giocare come sappiamo, giocando la nostra pallanuoto fatta di ritmo, di gioco orizzontale e non andare allo scontro fisico nell’uno contro uno dove siamo meno avvantaggiati rispetto a loro, ma dobbiamo avere la brillantezza delle idee ed il giusto ritmo che può far sì che la partita vada nella nostra direzione. Infine, siamo in casa nostra e speriamo di avere un pubblico numeroso che in serate come questa ci deve spingere e ne abbiamo veramente bisogno”.

Sono a disposizione i biglietti per la partita al costo di euro 8,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis. Si ricorda che essendo partita di Coppa Europea non valgono gli abbonamenti al Campionato di Serie A 1. Inoltre, tutti coloro che si presenteranno in piscina indossando un indumento di colore rosso potranno acquistare il biglietto al prezzo scontato di 5 euro anziché 8. Inoltre, per tutti coloro che assisteranno alla partita, la Savona Half Maraton e l’azienda Isolani, in collaborazione con la Rari Nantes Savona, metteranno a disposizione dei buoni sconto.