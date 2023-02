Calcio, Coppa Liguria. Il Savona cede al Pra solo ai rigori, il portiere Barbara schierato fuori dai pali

E' difficile trovare nuovi aggettivi per il Savona che, con l'organico super risicato (tre giocatori in panchina per onor di firma, e il secondo portiere Barbara schierato esterno destro, è riuscito a riequilibrare la sconfitta subìta all'andata in casa del Pra, cedendo alla squadra di Odescalchi solo ai calci di rigore.

Biancoblu avanti nel finale di tempo con Lanzarotti, poi nella ripresa il gol di Quintavalle con deviazione giallonera e la rete dei genovesi con Di Placido.

Il risultato non è cambiato fino ai supplementari, decisivi quindi i rigori dove gli ospiti hanno prevalso 5-4.

Da segnalare la presenza in campo del vice Porta, Edoardo Barbara, come giocatore di movimento a causa dell'infortunio di Antonelli: una nuova pagina di paradossale generosità da parte dei ragazzi di mister Frumento.

Savona - Pra 2-1 (43' Lanzarotti, 65, Quintavalle, 75' Di Placido)

Savona: Porta, Brazzino, Barbara, Marrapodi, Apicella, Quintavalle, Lanzarotti, Beani, Rapetti, Caredda, Bruzzone.

A disposizione: Diroccia, Panaro, Mela.

Allenatore: Frumento

Pra: Lepri, Arcidiacomo, Leotta, Di Luca, Favorito, Arena, Gjoka, Noureddine, Vacca, Rejaibi, Charles.

A disposizione: Scatassi, Secj, El Amraqui, Mukaj, Di Placido, Cisternino.

Allenatore: Odescalchi

Arbitro: Semini di Albenga