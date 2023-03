Calcio. Savona: con la Priamar finisce 2-2, ma Frumento ha altro di cui rammaricarsi: "Dichiarazioni infelici su Carlo Porta, sono parole fuori luogo che destabilizzano l'ambiente"

In casa Savona passa ancora una volta in secondo piano quanto accaduto sul rettangolo di gioco.

Il 2-2 ottenuto dagli striscioni in casa della Priamar lascia qualche rimpianto per ciò che la squadra ha creato nei novanta minuti, ma mister Frumento sottolinea anche la buona prova della formazione di Pusceddu, uscita dal "Levratto" con un punto sicuramente pesante in chiave playout: "Qualche errore da parte nostra c'è stato - il parere del tecnico biancoblu - ma nel complesso i ragazzi hanno giocato una grande partita, che potevamo anche portare a casa se ci fosse stato assegnato un rigore a mio avviso piuttosto evidente a due minuti dalla fine. Poco male comunque, la Priamar ha lottato fino all'ultimo portando a casa un risultato di cui aveva sicuramente bisogno".

Tanto rammarico invece per le parole pronunciate in settimana dal presidente Massimo Cittadino sul rimborso del portiere Carlo Porta: "Sono francamente arrabbiato - sottolinea senza tanti giri di parole il trainer savonese - chi sa di calcio, chi conosce almeno in parte le dinamiche di uno spogliatoio sa che certe frasi, su determinati argomenti, è meglio evitarle. E' una situazione sempre pesante, non c'è bisogno di creare ulteriori tensioni e malumori all'interno di un gruppo che, ci tengo a rimarcarlo, è più unico che raro. Chi non percepisce nemmeno un euro si è subito schierato dalle parte di Carlo Porta, una persona perbene e mai sopra le righe: se mai ce ne fosse stato bisogno, questa squadra ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatta, specie dal punto di vista umano".

"Cosa aspettarsi da questo finale di stagione? La speranza è quella di giocare nel miglior modo possibile le partite che ci restano, prima di mettere un punto definitivo su questa annata, ma temo che possa succedere ancora di tutto..."

PRIAMAR - SAVONA 2-2

MARCATORI: 35' Rapetti, 47' Rebottaro, 51' Quintavalle, 80' Carabetta

PRIAMAR: Berlanzoli, Casalinuovo, Pistola, Setzu, Dalpiaz, Cyrbia, Rebottaro, Loi, Velez Romero, Marouf Alaza, Tuci.

A disposizione: Trucco, Galvagna, Bardhi, Travi, Carabetta, Balzano, P. Ghini, M. Mileto.

Allenatore: Pusceddu

SAVONA: Porta, Brazzino, Esposito, Diroccia, Apicella, Kuci, Fancellu, Quintavalle , Rapetti, Caredda, Marrapodi.

A disposizione: Barbara, Lanzarotti, Beani, Panaro, Antonelli, Bruzzone.

Allenatore: Frumento

Arbitro: Akif Kartal di Imperia