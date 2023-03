Giudice Sportivo, Promozione: si arriva fino a quattro giornate di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 26/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00 CARCARESE

A titolo di responsabilità oggettiva, in quanto, in seguito al provvedimento disciplinare di espulsione applicato nei confronti di un calciatore della società, si avvicinava alla recinzione un dirigente della società non presente in distinta, riconoscibile in quanto si era presentato durante il sopralluogo della terna sul campo e perché indossava la tuta della medesima società con tanto di stemma, urlando espressioni minacciose all'indirizzo del ddg.

Euro 75,00 MOLASSANA BOERO A.S.D.

A titolo di responsabilità oggettiva per l'azione di un tesserato della società, peraltro non identificato, che a fine gara rompeva la porta dello spogliatoio assegnato alla società, chiudendola con forza dall'interno.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA COLA EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

AMMONIZIONE (III INFR)

GIRARDI FRANCESCO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

TONELLI MARCO (MAROLACQUASANTA)

MIGLIARDO PAOLO (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ROSATI LUCA (PRAESE 1945)

A gioco in svolgimento, colpiva volontariamente con un calcio all'altezza dello stomaco un avversario reo, a suo dire, di aver commesso fallo precedentemente. Senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ANSELMO LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)

STALTARI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALBI LUCA (CAMPESE F.B.C.)

PANE MICHELE (CAPERANESE 2015)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

ALO SIMONE (CARCARESE)

VALCAVI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

Al termine della gara, urlava platealmente all'indirizzo del ddg una protesta accompagnata da un'espressione blasfema; alla notifica del provvedimento gli si avvicinava con fare minaccioso, protestando ed impedendogli di uscire dal tdg. Dopo essere stato allontanato dai propri compagni, aspettava il ddg fuori dal suo spogliatoio ed, al suo arrivo, gli rivolgeva ulteriori gravi espressioni rivolte alla sua salute, prima di venire allontanato dai propri dirigenti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LO STANCO ANDREA (BORZOLI)

TOMAGNINI ANDREA (CADIMARE CALCIO)

GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)

MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)

FANTONI VITTORIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

SANTINI ANDREA (MAGRA AZZURRI)

DRAGO SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BESTAGNO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)

MEHMETAJ DENIS (PIETRA LIGURE 1956)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

STALTARI SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ARBOCO ETTORE (CAPERANESE 2015)

BOSCHI MATTEO (MARASSI 1965)

GIGUET MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

GAGLIARDI CESARE (OSPEDALETTI CALCIO)

PONZO GIOELE (PIETRA LIGURE 1956)

IANNELLI LUCA (SAN DESIDERIO)

CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (XI INFR)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

TURONE FILIPPO RAMON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CASORIA ANDRES (MARASSI 1965)

CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)

COSTO DAVIDE (OSPEDALETTI CALCIO)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

PIROLI NELSON (PRAESE 1945)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PANE MICHELE (CAPERANESE 2015)

BERNIERI RICCARDO (MAGRA AZZURRI)

BERTANO SIMONE (MAGRA AZZURRI)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

DELFINO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

LO VECCHIO MARCO (SAMPIERDARENESE)

AUTERI ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZANI AGOSTINO (BORZOLI)

AMBROSI FILIPPO (CADIMARE CALCIO)

PASTORINO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

CAPPELLETTI GIOVANNI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MATZEDDA ALESSIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CASASSA VIGNA LORENZO (GOLFO DIANESE 1923)

CASTAGNARO MARCO (MAROLACQUASANTA)

DI MURI MATTEO (MAROLACQUASANTA)

TRIPI DAVIDE GIORGIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)

MARRA FERRARI MATTEO (SAN DESIDERIO)

DAPRILE FABIO (SOCCER BORGHETTO)

GALLO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

CHIAPPINI FABIO (TARROS SARZANESE SRL)

MANNELLI FILIPPO (TARROS SARZANESE SRL)

IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

URSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

DALLAGLIO MATTEO (CAPERANESE 2015)

MOSTO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

BENABBI SIMONE (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DELICE MELIH (GOLFO DIANESE 1923)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)

ALASIA GIAN MARCO (OSPEDALETTI CALCIO)

CASSINI VALENTINO (OSPEDALETTI CALCIO)

LUSARDI SIMONE (SAN DESIDERIO)

ALIENY JEAN PIERRE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

GALASSI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

POZZATO RICCARDO (GOLFO DIANESE 1923)

BORTOLINI EMANUELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BALAYOKO MAMADOU (LITTLE CLUB JAMES)

MASSONE ALBERTO (SAMPIERDARENESE)

BERGITTO EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

BALBI MATTIA (VALLESCRIVIA 2018)