Giudice Sportivo, Serie D. Nel girone A si arriva fino a tre giornate di squalifica, sanzionati Camilli e Taliento

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D C11

GARE DEL 5/ 3/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

NISTICO FABIO (CHISOLA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAMILLI MASSIMO (CHIERI)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto

.

TALIENTO ROBERTO (STRESA VERGANTE)

Per avere protestato in maniera veemente avverso una decisione arbitrale con pugni alla panchina e pronunciando espressione blasfema.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FERRANDO ANDREA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LOMOLINO MATTEO VITO (CASTANESE)

BOVE GABRIELE (CHISOLA CALCIO)

OZARA DENNIS (PINEROLO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

LEGAL LUDOVIC CHARLES (ASTI)

TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CANTATORE FRANCESCO (FEZZANESE)

BOTTA STEFANO (LIGORNA 1922)