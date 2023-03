Calcio. Savona tutto cuore! Gli striscioni riprendono l'Olimpic nel finale: al "Ferrando" finisce con un rocambolesco 3-3

OLIMPIC - SAVONA 3-3 (14' Gatto, 63' Gatto, 67' Varone - 60' Lanzarotti, 78' Caredda, 85' Caredda)

FINISCE QUI L'ANTICIPO! 3-3 TRA OLIMPIC E SAVONA! Genovesi ripresi nel finale dai biancoblu grazie alla doppietta di Caredda, a segno anche Lanzarotti. Alla formazione di Berogno non bastano le reti di Gatto e Varone

91' Gatto chiama, Barbara si oppone in tuffo, Pollero ferma poi tutto per una posizione di fuorigioco sul successivo tap in

90' scocca il novantesimo, il Savona recrimina per un fallo all'ingresso dell'area avversaria ai danni di Lanzarotti. Si è accesa in questo finale una partita che sembrava chiusa dopo la rete di Varone

85' ANCORA CAREDDA! CLAMOROSO PAREGGIO DEL SAVONA! 3-3 al "Ferrando"! Piattone destro che Drigani devia solamente con la punta dei guantoni, sfera in fondo al sacco per la gioia dei tifosi biancoblu

81' punizione di Caredda da una mattonella invitante, Drigani controlla in due tempi il destro del giocatore biancoblu. Kuci intanto va a fare l'attaccante, restano in difesa Fancellu, Apicella e Antonelli

78' CHE GOL DI CAREDDA! 3-2 SAVONA! Conclusione al volo che beffa Drigani in uscita, non mollano gli striscioni!

77' Degl'Innocenti per Larosa, terzo cambio ordinato da Berogno

70' duro scontro tra Larosa e Beani, che viene ammonito per proteste dall'arbitro Pollero

67' VARONE CALA IL TRIS: colpo di testa in buca d'angolo dove Barbara non può intervenire, 3-1 Olimpic e doppio vantaggio rossoverde

65' Fancellu di testa non trova lo specchio sul calcio d'angolo battuto da Lanzarotti, è un Savona che cerca comunque di ribattere colpo su colpo nonostante poca benzina nelle gambe e praticamente zero allenamento in settimana

63' GATTO RIPORTA AVANTI L'OLIMPIC: punizione dai venticinque metri che si spegne sotto l'incrocio dei pali, mette nuovamente la freccia la squadra di Berogno

60' LANZAROTTI! IL PAREGGIO DEL SAVONA! Sugli sviluppi del corner battuto da Caredda arriva la girata vincente del numero sette biancoblu, con una leggera deviazione che taglia fuori causa Drigani. E' 1-1 il nuovo parziale

59' doppio cambio anche per l'Olimpic: entrano Varone e Percivale, fuori Valverde e Rizzo

56' ammonito anche Rizzo, partita che resta comunque totalmente corretta

55' giallo per Caredda, costretto a spendere fallo tattico per frenare la possibile ripartenza di Gatto in campo aperto. E' il turno di Dalipi nel frattempo, fuori Bruzzone

50' Frumento inserisce Antonelli al posto di Panaro, restano solo Dalipi e Cavallaro in panchina

47' subito un'occasione a favore dei genovesi, punizione calciata da Gatto sul palo di Barbara, bravo in tuffo a deviare in calcio d'angolo

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

Si va al riposo con l'Olimpic avanti 1-0 sul Savona, decide al momento il gol di Gatto al 14'

43' Barbara si oppone al tentativo di Rizzo, sulla ripartenza rimedia il primo giallo del match Del Ponte per fallo su Rapetti

42' rasoiata di Gatto dal vertice dei sedici metri, solo esterno della rete per il numero dieci rossoverde

35' Rapetti mette in mezzo un pallone invitante che nessun compagno riesce a deviare a pochi passi dalla linea, i piazzati sembrano essere l'unica arma a disposizione degli striscioni per poter colpire

30' Valverde ingaggia il duello con Apicella al limite dell'area, alla fine il direttore di gara fischia fallo in attacco e punizione a favore del Savona

22' Larosa rientra sul destro calciando sul palo più lontano, la sfera non si abbassa e termina la sua corsa sul fondo

15' punizione dai ventidue metri calciata da Rapetti, pallone colpito male e respinto dalla difesa rossoverde

14' GATTO PORTA AVANTI L'OLIMPIC. Preciso colpo di testa su cross dalla destra di Faggi, Barbara non può nulla e i genovesi trovano il gol alla prima occasione creata

10' poco da segnalare fin qui, il Savona cerca di difendersi con ordine provando a pungere di rimessa, Olimpic partito con il freno a mano tirato e subito incitato da mister Berogno

4' come anticipato questa mattina, poche ambizioni di classifica per entrambe le squadre, ormai salve e che puntano a chiudere dignitosamente la stagione

2' tra gli striscioni assenti Porta (reduce dall'infortunio patito sabato scorso con il Cogoleto), Quintavalle e Di Roccia, in panchina solamente Antonelli, Cavallaro e Dalipi

1' si parte! Calcio d'inizio battuto dal Savona, che butta subito il pallone in fallo laterale andando a salutare e ringraziare gli ultras biancoblu presenti al "Ferrando".

PRIMO TEMPO

Formazioni

OLIMPIC: Drigani, Vigogna, Cornero, Del Ponte, Varvicchio, Shahaj, Faggi, Rizzo, Valverde, Gatto, Larosa

A disposizione : Mancuso, Ruberto, Ferrari, Filippi, Degl'Innocenti, Percivale, Rucco, Pinna, Varone

Allenatore : Berogno

SAVONA: Barbara, Brazzino, Fancellu, Panaro, Apicella, Kuci, Lanzarotti, Beani, Rapetti, Caredda, Bruzzone

A disposizione : Antonelli, Cavallaro, Dalipi

Allenatore : Frumento

Arbitro: Pollero di Savona