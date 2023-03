Calcio. Stamattina è stato fondato il Città di Savona, primo summit pubblico martedì 28 marzo

E' stata fondata ufficialmente stamattina la nuova società calcistica savonese: il Città di Savona, pronto ad assumersi il ruolo di alternativa al Savona FBC dopo l'ultima difficile stagione.

Il primo appuntamento col nuovo club è stato fissato martedì prossimo, 28 marzo, presso la Sala Chiamata della compagnia Pippo Rebagliati:

"Questo è un invito per tutte le persone che hanno a cuore le sorti della squadra della città - si legge nel messaggio che sta circolando sui social - un invito per provare a ricostruire insieme in modo virtuoso la storia dei colori che ci accomunano, la storia del Savona, la storia biancoblu'.

Vi invitiamo all'adunata di presentazione della Città di Savona martedì 28 marzo alle ore 18 e 30 presso la sala chiamata della compagnia Pippo Rebagliati al porto di Savona".