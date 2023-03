La notte della Rari, la notte di una Savona in finale di Coppa Len. La Zanelli esplode per il gol decisivo del suo portiere (VIDEO)

Ci sono notti che sanno ritagliarsi un piccolo-grande spazio nella storia dello sport, ancor di più per una città troppo incline al mugugno come Savona.

E' infatti un peccato che il gol messo a segno, a un soffio dalla sirena, da Gianmarco Nicosia, portiere della Rari Nantes Savona, sia rimasto compresso tra le mura della piscina Zanelli; forse avrebbe aiutato nel suo piccolo la città a squarciare quel velo di apatia in cui appare essersi rintanata.

Per fortuna c'è lo sport a far brillare la città della Torretta, in questo caso i fantastici e generosi ragazzi di Angelini che meritatamente, e con un pizzico di follia, hanno saputo conquistare la finale di Len Euro Cup.

Del resto si sapeva che il portiere romano fosse l'uomo del giorno (fino all'ultimo il suo impiego p stato in dubbio causa infortunio), ma nessuno poteva immaginare che l'estremo difensore biancorossi si trasmormasse nel match winner.

Durante l'ultimo possesso a favore dei padroni di casa, Trieste si è rintanata nel proprio guscio, a protezione della propria porta. Un errore madornale: Nicosia non si è fatto pregare, iniziando a guadagnare metri, fino alla bordata decisiva che non ha lasciato scampo al collega Oliva.

In quel momento la Zanelli è esplosa in un urlo liberatorio, con più di un occhio lucido a fare capolino sui volti dei tifosi savonesi.

La partita nella sua dinamica è stata vibrante e ricca di pathos, con le squadre a superarsi vicendevolmente fino all'inizio dell'ultimo quarto. In quel momento è arrivata la zampata di Trieste: un + 2 che sembrava chiudere la partita, se non fosse stato per un colpo magistrale a effetto di Panerai (QUI LA WEBCRONACA COMPLETA).

Poi l'epilogo da raccontare e ricordare nei prossimi anni, il modo più bello per regalare alla città un inedito bagliore di entusiasmo.