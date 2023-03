Pallanuoto. La RN Savona cede solo nell'ultimo quarto, Brescia passa alla Zanelli 10-4

La BPER Rari Nantes Savona ha perso, poco fa, con l’A.N. Brescia, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 21^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2022/2023. 10 a 4 è stato il risultato finale della partita in favore della squadra ospite. Una partita dove il Savona, privo di due pedine importantissime come il capitano Valerio Rizzo ed il portiere Gianmarco Nicosia entrambi infortunati, è riuscito a tenere testa alla squadra lombarda mettendola in difficoltà per più di tre tempi. Il Brescia è riuscito ad avere il sopravvento solo negli ultimi 5 minuti dell’incontro, dopo le espulsioni di Durdic prima e Bruni dopo che hanno lasciato i biancorossi a ranghi fortemente ridotti.

L’allenatore savonese, Alberto Angelini, afferma: “Non ci abbiamo creduto fino in fondo un po’ per stanchezza e un po’ per difficoltà indipendenti dalla nostra volontà che non ci hanno permesso di fare nostra la partita. E’ stata molto positiva la prova di Da Rold e della squadra ”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 22^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 in programma mercoledì 29 marzo. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Zanelli” di Savona con l’Anzio Waterpolis. L’incontro avrà inizio alle ore 15,00.

Questo il tabellino della partita.

BPER R.N. SAVONA – A.N. BRESCIA 4 – 10

Parziali (3 – 2) (0 – 2) (1 – 1) (0 – 5)

TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Da Rold, Rocchi, Patchaliev, Giovanetti, Panerai, Cora , Caldieri, Bruni, Campopiano, Guidi 2, Durdic 2, Lanzoni, Valenza.

Allenatore Alberto Angelini.

A.N. BRESCIA: Tesanovic, Dolce 1, Preschiutti C. 2, Gianazza 1, Lazic 2, Vapenski 2, Renzuto Iodice, Kharkov 1, Alesiani, Luongo 1, Di Somma, Gitto, Baggi Necchi.

Allenatore Alessandro Bovo.

Arbitri: Vittorio Frauenfelder di Salerno e Francesco Romolini di Sesto Fiorentino (Firenze).

Delegato Fin : Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 4 / 12

A.N. BRESCIA: 3 / 12 + 1 rigore non realizzato.

Note:

Spettatori : 200.

Usciti per 3 falli : a 7’47” dalla fine del 3° tempo Cora (Savona); a 5’04” dalla fine del 4° tempo Gitto (Brescia); a 3’16” dalla fine del 4° tempo Bruni (Savona);

A1’58” dalla fine del 1° tempo Renzuto Iodice (Brescia) ha sbagliato un rigore (parato da Dar Rold).

A 3’23” dalla fine del 2° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Savona, Angelini.

A 0’13” dalla fine del 2° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Brescia, Bovo.

A 5’44” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per proteste l’accompagnatore del Brescia, Calderara.

A 0’53” dalla fine del 3° tempo è stato espulso definitivamente con sostituzione (art. 22.13) per proteste, Durdic (Savona).

A 1’04” dalla fine del 4° tempo è stato espulso definitivamente con sostituzione (art. 22.13) per proteste, Renzuto Iodice (Brescia).