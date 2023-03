Calcio, Seconda Categoria B. Il Borgio Verezzi vuole sigillare la promozione, la webcronaca dal Ravera di Pallare

PALLARE - BORGIO VEREZZI 0-2 (4' Balla, 41' Vignaroli)

45' squadre negli spogliatoi, da segnalare l'ammonizione a Bergamo

41' il raddoppio del Borgio Verezzi! Vignaroli! Conclusione deviata che la difesa di casa non riesce a togliere dalla porta. La promozione ormai è a un passo

33' tiro cross di Patitucci allungato in corner. Ritmi non sostenuti dopo un avvio interessante

27' doppia occasione per Piantelli per mettersi in mostra. L'estremo difensore di casa prima blocca in due tempi un pallone insidiosa, poi è bravo ad anticipare Stegaru

21' i valbormidesi chiamano Grillo alla prima parata con Borkovic, proteste di casa per il contatto prima della battuta del giocatore valbormidese, Tameo concede il corner

18' fase di match combattuta soprattutto a centrocampo. Pallare che fa fatica a distendere la propria manovra

8' inizio di match sotto una pioggia costante, sembra però alleggerirsi il carico d'acqua sul Ravera

7' tentativo di testa di Pastorino, continua la pressione rossoblu

4' BORGIO SUBITO IN VANTAGGIO! BALLA! COLPO DI TESTA VINCENTE A POCHI PASSI DA PIANTELLI!

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PALLARE: Piantelli, Jurchescu, Borkovic, Boudali I., Perrone, Boudali O., Diop, Revelli, Bergamo, De Luca, Borro.

A disposizione: Muscarella, Mazzurro, Monni, Caruso, Goudiaby.

Allenatore: Alloisio

BORGIO VEREZZI: Grillo, Furnari, Capello, Stegaru, Gambetta, Balla, Vignaroli, Patitucci, Simonassi, Castiglione, Godena.

A disposizione: Locatelli, Tassisto, De Giorgi, Pastorino, PArodi, Pollero, Risso i

Allenatore: Ponte - Pascarella

Arbitro: Tameo di Albenga