Un savonese di fronte alla Nazionale: Michele Marcolini e Malta sfidano l'Italia

Marcolini sfiderà allo stadio di Ta' Qali gli azzurri guidati da Roberto Mancini dopo che da calciatore ha iniziato nel savonese nelle giovanili del Vado e del Quiliano passando poi per la Pegliese e il Torino e nei professionisti a Sora, Bari, Vicenza, Atalanta, Chievo, Padova e Lumezzane. Da allenatore tanta gavetta in Lega Pro proprio a Lumezzane, poi Real Vicenza, Santacargelo, Alessandria, Albinoleffe, Chievo in B, Novara e Albinoleffe.

Figlio dell'indimenticato Antonio, bandiera del Savona in serie C, aveva giocato in B a Bari e poi ancora tanta terza serie a Grosseto, Alessandria, Pro Vasto e Triestina. Successivamente il ritorno nella città della Torretta, Cairese, Albenga, Varazze (da allenatore-giocatore) e Carcarese e infine come allenatore a Quiliano.