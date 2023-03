Basket. Liguria e Toscana insieme per l'Academy Camp di La Spezia

Nel weekend è andato in scena al PalaSprint di La Spezia l’Academy Camp Territoriale di Liguria e Toscana, una tre-giorni di lavoro intenso nell’ambito del Progetto Academy Italia che ha visto impegnati gli atleti classe 2009 sotto la guida di Edoardo Casalone, Assistente di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Nazionale Maschile. Tanti i liguri convocati per questo appuntamento, sia giovani atleti sia come staff tecnico, a seguito dell’Allenamento Regionale organizzato dal Comitato Regionale Liguria in Via Allende pochi settimane fa.

Questo il commento di Massimiliano De Santis, dirigente in occasione dell’Academy Camp Territoriale: «Siamo contenti dei ragazzi, sono stati tre giorni veramente eccezionali. Indipendentemente dal covid in questi anni siamo stati troppo fermi in questo ambito. In questi anni sono stato e sono molto disponibile, e insisto sul fatto che anche il territorio è molto disponibile e che c’è gente che ha voglia di fare. L’idea è che l’attività del Comitato si muova lungo la regione e che si condivida quanto più possibile»