E' sfumata a Millesimo l'opportunità per il Pontelungo di far suo il girone A di Prima Categoria.

Il pareggio raccolto al Comunale a 10 minuti dalla fine garantisce almeno la possiblità di disputare lo spareggio col Camporosso, un appendice del campionato non così scontata per come si era messa la partita.

Il rammarico del tecnico, oltre alla prestazione sottotono, è tutto per il terreno di gioco in erba naturale, poco leggibile per traiettorie e rimbalzi della sfera.