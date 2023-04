Calcio. Prima Categoria B: Priamar a un passo dall'impresa, con il Quiliano&Valleggia finisce 2-2, la salvezza dei rossoblu passerà dai playout

QUILIANO & VALLEGGIA - PRIAMAR 2-2 (22' Perrone, 60' Fabbretti rig. - 30' Dal Piaz rig., 43' Bardhi)

FINISCE QUI LA SFIDA! 2-2 TRA Q&V E PRIAMAR: sfiora l'impresa la squadra di Pusceddu, che sarà costretta a giocarsi la salvezza ai playout. Si chiude invece con un pari la regular season del Quiliano, in attesa dell'ultima parte di stagione che assegnerà il titolo regionale

90' che chance in campo aperto per Murialdo, si salva in qualche modo la Priamar. Cinque minuti di recupero

87' c'è il pari del Masone intanto, finale sul filo del rasoio tra il "Macciò" e il "Picasso"

83' Cogoleto avanti 2-1 sul Masone, playout sempre più vicini per le formazioni di Iozzi e Pusceddu

80' Perrone di nuovo vicinissimo alla doppietta personale: Fanelli serve il centravanti biancorosso appostato al limite dell'area piccola, torsione aerea e incornata che si spegne a pochi centimetri dal palo destro della porta difesa da Berlanzoli

76' girandola di cambi per Pusceddu, che manda in campo Travi, Carabetta e Ghini. Ferraro si gioca la carta Murialdo al posto di Magnani

73' Perrone con il petto appoggia per Fanelli, sinistro di prima che termina alto

72' Grippo su punizione costringe Berlanzoli all'intervento in tuffo, adesso è la squadra di Ferraro in controllo della gara

70' Bazzano in pressing alto sul primo possesso della Priamar, che fatica, in inferiorità numerica, ad affacciarsi dalle parti di Cambone

67' ancora un calcio d'angolo per il Quiliano, traiettoria ad uscire di Grippo che Perrone devia di testa senza però centrare lo specchio.

60' IL 2-2 DI FABBRETTI! Dal dischetto non sbaglia il capitano biancorosso, che spiazza Berlanzoli. Situazione nuovamente complicata per la Priamar, che in questo momento sarebbe costretta a giocare il playout

59' RIGORE PER IL QUILIANO E PRIAMAR IN DIECI: fallo di mano di Dal Piaz sulla conclusione a botta sicura di Magnani, secondo giallo per il capitano rossoblu e penalty a favore del Q&V

58' preme adesso la squadra di casa: altro tiro dalla bandierina e ammucchiata clamorosa a pochi passi dalla linea, Masini mette tutti d'accordo fischiando punizione a favore della Priamar

57' si divora il pari il numero nove biancorosso: Fanelli in mezzo per il centravanti biancorosso, che a porta praticamente sguarnita spedisce a lato di testa

56' Perrone in diagonale non impensierisce Berlanzoli, vuole il pari la squadra di Ferraro

54' lo stesso Fanelli forza la conclusione da fuori, mira completamente sballata e sfera sul fondo

52' Setzu in ritardo su Fanelli, ennesimo giallo della gara

50' Cambone respinge con i pugni la punizione dalla distanza calciata da Bardhi, tanto nervosismo all'interno del rettangolo di gioco. Giallo anche per Dal Piaz

48' Russo per Rubino, appena ammonito dal direttore di gara. Partita piuttosto accesa e nervosa in questo avvio di ripresa

46' riparte la gara, nessun cambio durante l'intervallo

Acceso battibecco tra Ferraro e Pusceddu al rientro in campo, necessario l'intervento del direttore di gara per sedare gli animi

SECONDO TEMPO

SQUADRE AL RIPOSO CON LA PRIAMAR AVANTI 2-1 SUL QUILIANO&VALLEGGIA. Con il Masone in questo momento in vantaggio 1-0 sul Città di Cogoleto, la squadra di Pusceddu sarebbe salva senza passare dai playout, ma c'è ancora un secondo tempo tutto da giocare e da raccontare.

45'+2' giallo per Loi, chiude in avanti il Quiliano questo primo tempo

45' tre minuti di recupero

43' BARDHI! LA RIBALTA LA PRIAMAR! Conclusione da posizione defilata che sorprende Cambone fuori dei pali, 2-1 per la squadra di Pusceddu

40' ammonito per proteste capitan Grippo

38' Grippo cerca il gol dell'anno dal cerchio di centrocampo, non scende a sufficienza il pallone, che termina direttamente sul fondo "scortato" con lo sguardo dall'estremo difensore della Priamar

37' il palo di Fanelli! L'attaccante di casa si invola verso la porta di Berlanzoli calciando di potenza con il mancino, ma il montante nega il 2-1 alla squadra di Ferraro

34' punizione di Grippo all'altezza della bandierina, allontana la difesa rossoblu.

30' DAL PIAZ A SEGNO DAGLI UNDICI METRI! HA PAREGGIATO LA PRIAMAR! Destro incrociato su cui Cambone non riesce ad arrivare, parità ristabilita al "Picasso"

29' RIGORE PER LA PRIAMAR: Rubino atterra Rebottaro, questa volta all'interno dell'area del Q&V, Masini indica il dischetto

27' Cyrbia opta per una soluzione piuttosto strana: rasoiata potente a cercare probabilmente un tocco di un compagno nei pressi della linea, vita facile per la difesa del Quiliano che libera i propri sedici metri

26' Carocci commette fallo su Tuci proprio all'ingresso dei sedici metri, chance per la Priamar su calcio piazzato

24' rimangono a terra due giocatori biancorossi dopo uno scontro in area, Fanelli e Fabbretti sembrano però in grado di riprendere la gara senza problemi

22' QUILIANO IN VANTAGGIO! Bazzano mette in mezzo un pallone coi giri giusti che Perrone, di testa, spedisce nell'angolino alla sinistra di Berlanzoli. 1-0 al "Picasso"

21' altro tentativo da fuori, questa volta ad opera di Magnani, la sfera termina direttamente sul fondo

15' ci prova anche Perrone dalla distanza, facile e centrale per la presa di Berlanzoli

13' fiammata rossoblu, prima con Alaza, fermato però in posizione di fuorigioco, e poi con Velez, che non inquadra lo specchio

9' ammonito Ranne, in ritardo su Perrone. Primo giallo estratto dal signor Masini di Genova

8' punizione dal limite a favore della Priamar, Velez calcia addosso alla barriera e l'occasione sfuma

4' prima occasione per i padroni di casa: Carocci mette in mezzo per Perrone, carambola al limite dell'area piccola che favorisce Fanelli, ma il numero sette biancorosse non riesce a coordinarsi al meglio favorendo l'intervento del portiere Berlanzoli

1' si parte! Poco prima del fischio d'inizio consegnata la coppa al Quiliano&Valleggia, vincitrice del girone B di Prima Categoria

PRIMO TEMPO

Formazioni:

QUILIANO & VALLEGGIA: Cambone, Tedesco, Carocci, Salani, Fabbretti, Rubino, Fanelli, Magnani, Perrone, Grippo, Bazzano

A disposizione : Bruzzone, Fiori, Russo, Ferraro, Bondi, La Piana, Murialdo, Piccaluga, Meta

Allenatore : Ferraro

PRIAMAR: Berlanzoli, Cyrbia, Bardhi, Loi, Ranne, Dal Piaz, Tuci, Setzu, Velez, Alaza, Rebottaro

A disposizione : Trucco, Galvagno, Pistola, Travi, Carabetta, Ghini, Balzano, Giordano, Mileto

Allenatore : Pusceddu

Arbitro: Masini di Genova