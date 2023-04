Calcio, Savona Fbc. Riecco il presidente Cittadino: "Giovanili e Bacigalupo, non mollo. Persone al nostro interno hanno promosso la nascita della nuova società"

Sono state settimane non facili per Massimo Cittadino.

Il presidente del Savona Fbc è però in netta ripresa e ha confermato una visita nel breve periodo sotto la Torretta per pianificare le mosse in vista della prossima stagione.

Un commento, ricco di amarezza, non è mancato nemmeno sulla nascita della nuova società cittadina.

"Ora va meglio e conto a breve di salire a Savona per riprendere quella serie di incontri che avevo pianificato.

Sul settore giovanile abbiamo un discorso aperto con mister Pusceddu e posso confermare la nostra partecipazione alla manifestazione di interesse per lo stadio Bacigalupo. Ovviamente le condizioni non sono favorevoli per partecipare, ma è nostra intenzione comunque dare un segnale importante.

Il Città di Savona? Ognuno può intraprendere le scelte che reputa più opportune, non posso però nascondere un grande senso di amarezza nel vedere come persone all'interno della nostra società si siano fatte promotrici di questa iniziativa.

Soprattutto nei confronti di mister Frumento provo in tal senso un profondo sentimento di delusione".